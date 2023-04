Le général de division Tran Trung Hoa , directeur général du Centre national d'action contre les mines du Vietnam (VNMAC) prononce son discours thématique lors de la cérémonie d’ouverture de la Semaine des mines, tenue le 4 avril à New York, aux Etats-Unis . Photo: VNA

De 1975 à ce jour, plus de 40.000 Vietnamiens sont morts et 60.000 autres ont été blessés par des mines laissées par la guerre , a-t-il déclaré.Le Vietnam entretient actuellement des relations diplomatiques avec la plupart des pays membres de l'ONU, dont des liens spéciaux, des partenariats stratégiques intégraux, partenariats stratégiques et partenariats intégraux.Avec les efforts du gouvernement et du peuple vietnamiens et le soutien de la communauté internationale, depuis la signature de l'Accord de Paris pour mettre fin à la guerre et rétablir la paix au Vietnam le 27 janvier 1973, le Vietnam a déminé près de 2,5 millions d'hectares.En plus d'une décennie de mise en œuvre du Plan d'action national pour le règlement des conséquences des bombes et mines laissées par la guerre pour la période 2010-2025, le Vietnam a obtenu des résultats positifs, a-t-il déclaré.Dans le même temps, il a souligné l'engagement de son pays à participer activement à l'élaboration de normes internationales et à affiner les systèmes nationaux de réglementation et de bases de données nationales pour accélérer la résolution des conséquences des mines restantes.