L’ambassadeur Dang Hoang Giang , chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies lors de la réunion. Photo : VNA

Hanoi (VNA)- L'Assemblée générale des Nations Unies a tenu le 3 mars une session se concentrant notamment sur les questions de l'environnement, du climat, de la santé et de l'assistance aux générations futures, qui étaient marquées dans le rapport du Secrétaire général intitulé "Notre Programme commun".

Lors de l'événement, le Vietnam a réaffirmé son engagement à travailler avec d'autres pays pour promouvoir les propositions présentées dans ce rapport.

L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, a hautement apprécié les propositions du secrétaire général de l'ONU dans le rapport de Notre Programme commun avec de nombreuses initiatives et orientations vers l'avenir.

Le diplomate vietnamien a affirmé que la mise en œuvre de l'Agenda 2030 pour le développement durable et de l'Accord de Paris sur les changements climatiques, et aussi les nouvelles initiatives du secrétaire général des Nations Unies contribuerait à accélérer le processus de mise en œuvre des priorités et des plans importants de la communauté internationale.

Le Vietnam soutient le plan mondial de vaccination. Photo : Xinhua/VNA

S’agissant de la question de la santé, l'ambassadeur Dang Hoang Giang a réaffirmé le soutien du Vietnam au plan mondial de vaccination et le soutien aux pays à revenu bas et intermédiaire pour accéder aux technologies médicales, renforcer les institutions et financières pour l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Concernant le changement climatique, l'ambassadeur vietnamien a déclaré que lors de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), le Vietnam s'était engagé à atteindre zéro émission nette d'ici 2050 et ne construirait pas de nouvelles centrales électriques au charbon. Il a exprimé son soutien à l'appel du secrétaire général des Nations Unies à un soutien financier et à un partage des technologies pour les pays en développement.

Le rapport du secrétaire général sur Notre Programme commun a été publié à l'occasion du 75e anniversaire de la fondation de l'ONU et de l'orientation pour les 25 prochaines années, dans le contexte où le monde fait face aux défis majeurs en termes de paix, de sécurité, d'épidémies et autres problèmes mondiaux. -VNA