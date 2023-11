Hanoi (VNA) – Le Vietnam, élu le 8 novembre vice-président de la 42e session de la Conférence générale de l’UNESCO, représentant la région Asie-Pacifique, a affirmé son engagement à promouvoir le soft power pour trouver des solutions satisfaisantes aux problèmes entre l’Asie-Pacifique et l’UNESCO.

Le vice-ministre des Affaires étrangères et président de la Commission nationale du Vietnam pour l’UNESCO, Hà Kim Ngoc. Photo : VNA



En tant que représentant de l’ASEAN et du groupe Asie-Pacifique, un groupe composé d’un grand nombre de membres, d’une grande diversité en termes de niveau de développement, de politique, de culture, d’envergure, d’intérêt et de priorité, le Vietnam continuera à promouvoir le soft power à partir de la réputation nationale, de la capacité à saisir des pensées communes, à harmoniser les différences d’intérêts entre les membres, ainsi que de la capacité de négociation, de gouvernance, de direction et de formulation d’initiatives... pour construire un consensus et trouver des solutions satisfaisantes aux questions importantes de l’Asie-Pacifique et de l’UNESCO, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères et président de la Commission nationale du Vietnam pour l’UNESCO, Hà Kim Ngoc.

Le Vietnam participera de manière proactive et façonnera activement la coopération de l’UNESCO sur les questions d’intérêt commun, a-t-il indiqué à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Il s’agit de proposer des politiques, de promouvoir le rôle de premier plan de l’UNESCO dans la coopération multilatérale en matière d’éducation et de formation, de culture, de science et de technologie, d’information et de communication, pour maintenir la paix et répondre aux défis mondiaux, aider les pays à promouvoir la mise en œuvre des Objectifs de développement durable, a-t-il précisé.

Il s’agit de contribuer à la mise en œuvre des programmes clés actuels de l’UNESCO tels que la stratégie à moyen terme de l’UNESCO pour la période 2022-2029, le programme et budget pour la période 2024-2025, la science ouverte, l’éthique dans l’intelligence artificielle, l’éducation pour le développement durable, la conservation et la promotion des valeurs du patrimoine culturel, la réponse aux changements climatiques, a-t-il poursuivi.

Il s’agit également d’innover et de réformer l’UNESCO, de renforcer la démocratie, la transparence, en cohérence avec la tendance générale du multilatéralisme et d’élever la réputation de l’organisation, a-t-il ajouté.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Hà Kim Ngoc à la 42e session de la Conférence générale de l’UNESCO, à Paris. Photo : VNA



L’élection du Vietnam au poste de vice-président de la Conférence générale représente une nouvelle responsabilité du pays qui occupe déjà des rôles importants dans quatre mécanismes clés de l’UNESCO, notamment le Conseil exécutif, le Comité intergouvernemental de la Convention pour la protection des expressions culturelles et le Comité intergouvernemental de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

Cela confirme la réputation croissante du Vietnam sur la scène internationale et constitue une illustration frappante de la confiance et du soutien de la communauté internationale envers les contributions et les capacités de gouvernance du Vietnam dans cette organisation multilatérale mondiale, a fait valoir Hà Kim Ngoc.

Dans un contexte de croissance économique rapide, le Vietnam a su fonder son modèle de développement sur des investissements très importants dans l’éducation. Il a également pris des engagements concrets pour protéger le patrimoine en tant que pilier de son identité et de son développement.

Après 47 ans de coopération, le Vietnam a toujours été considéré par les dirigeants de l’UNESCO comme un membre dynamique et responsable. La directrice générale de l’UNESCO Audrey Azoulay a salué le Vietnam comme "un modèle de coopération fructueuse avec l’UNESCO".

Les contributions positives et responsables du Vietnam à la promotion du dialogue, de la coopération et du consensus, ainsi qu’à la recherche de solutions satisfaisantes aux questions d’intérêt commun dans le contexte d’une situation internationale très complexe, sont plébiscité par les dirigeants de l’UNESCO et les pays. Cela affirme le rôle pionnier de la diplomatie du Vietnam et démontre également le soft power et la position du pays, a-t-il conclu. – VNA