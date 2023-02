Forum économique Vietnam – Japon 2023, mercredi 15 février à Hanoï. photo. VNA

Hanoï (VNA) – Le gouvernement vietnamien s’engage à favoriser les investissements à long terme des entreprises japonaises sur son sol, a déclaré le vice-Premier ministre Trân Luu Quang, lors du Forum économique Vietnam – Japon 2023 tenu mercredi 15 février à Hanoï.



Le Japon est actuellement un partenaire économique de premier rang du Vietnam, son plus grand fournisseur d'APD, son deuxième partenaire de coopération dans le domaine du travail, le troisième investisseur et partenaire touristique, et le quatrième partenaire commercial du pays, a indiqué le vice-Premier ministre Trân Luu Quang.



Les investissements directs japonais sont déjà présents dans 57 parmi les 63 villes et provinces du pays. Jusqu'en décembre 2022, le Japon comptait 4.978 projets valides avec un capital total de plus de 68 milliards de dollars, se classant au troisième rang parmi les 141 pays et territoires investissant au Vietnam, a-t-il ajouté.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang lors du Forum. Photo: VNA



Ce forum est une opportunité pour les entreprises des deux pays de discuter des avantages et des difficultés dans le processus de coopération économique ces derniers temps, de proposer des idées de coopération dans la période de reprise des deux économies après la pandémie, a-t-il déclaré.



Le vice-Premier ministre a suggéré que les deux pays continuent à promouvoir leur coopération en matière d'investissement, en particulier dans les industries clés, en accordant de l’importance au transfert de technologies au Vietnam en vue de l’aider à améliorer sa compétitivité nationale.

Yoshihisa Suzuki, président du Comité de coopération des affaires Japon-Mékong de la Chambre de commerce et d'industrie du Japon (JCCI). Photo: VNA



De son côté, Yoshihisa Suzuki, président du Comité de coopération des affaires Japon-Mékong de la Chambre de commerce et d'industrie du Japon (JCCI), a déclaré espérer que ce forum favoriserait le développement économique et le renforcement de l'amitié entre les deux pays dans les temps à venir.



Selon l'ambassadeur du Japon au Vietnam, Yamada Takio, le Japon compte plus de 200 entreprises opérant au Vietnam. Selon une enquête, environ 60% de ces entreprises japonaises prévoient d'étendre leurs activités dans les temps à venir, un chiffre largement au-delà de la moyenne de 47% de l'ASEAN.



Organisé par la Fédération du Commerce et de l’Industrie du Vietnam (VCCI - Vietnam Chamber of Trade and Industry) et la JCCI, ce forum rentre dans le cadre des activités marquant le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (21 septembre). -VNA