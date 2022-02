Hanoi, 25 février (VNA) - Le ministère des Affaires étrangères exhorte les ressortissants vietnamiens à éviter de se rendre dans les zones en conflit en Ukraine et de suivre de près les avertissements et les explications donnés par les autorités locales et par l’ambassade du Vietnam à Kiev

Photo d'illustration : AP

Compte tenu de la situation compliquée dans ce pays européen, le Comité d'État chargé des affaires liées aux Vietnamiens du ministère des Affaires étrangères du Vietnam a partagé les difficultés de la communauté vietnamienne en Ukraine et a proposé des suggestions.

Il a souligné que la sécurité, l'ordre et la circulation dans diverses villes peuvent être instables, de sorte que les compatriotes doivent rester sur place, s'approvisionner suffisamment en produits de première nécessité et chercher un abri sûr.

« Si vous devez déménager, veuillez vérifier soigneusement vos bagages, véhicules, carburant et documents personnels pour assurer la sécurité de vous-mêmes et de vos biens », a-t-il ajouté.

Il a recommandé aux compatriotes de maintenir le contact avec les associations et amis vietnamiens pour échanger des informations et s'entraider.

En ce moment difficile, le Comité a demandé à la communauté des compatriotes et associations vietnamiennes en Ukraine de maintenir la tradition de solidarité et de se soutenir mutuellement.

Il a affirmé que le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade du Vietnam en Ukraine s'efforceraient d'assurer la protection des citoyens et de les soutenir pour surmonter les difficultés.

Il a demandé aux associations de compatriotes de maintenir leur rôle, de maintenir des contacts fréquents pour faire le point sur la situation et d'informer l'ambassade du Vietnam à Kiev en cas de problèmes, afin de les résoudre en temps opportun.

En cas de nécessité, ils peuvent téléphoner au service de protection des citoyens de cette ambassade, au numéro +380 63 863 8999, ou au Département consulaire du ministère des Affaires étrangères, au numéro +84 981 84 84 84, et à la ligne directe du Comité susmentionné, au +84 24 38240 401.- VNA