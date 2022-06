Des touristes étrangers visitent le Temple de la Littérature à Hanoi. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Depuis la réouverture complète aux activités touristiques (depuis le 15 mars dernier), le nombre de visiteurs internationaux au Vietnam a augmenté, a déclaré Nguyên Trung Khanh, chef de l’Administration nationale du tourisme (ANTV).

Ce résultat est dû à la politique de passeport vaccinal ouverte, à la reprise des vols internationaux, à l’organisation réussie des SEA Games 31, a-t-il dit.

Récemment, la province de Khanh Hoa a accueilli 160 touristes singapouriens dans sa célèbre station balnéaire de Nha Trang. Après avoir reçu plusieurs groupes de voyageurs singapouriens et thaïlandais fin mars, la ville de Da Nang s'efforce d'attirer davantage de visiteurs indiens.

Pendant ce temps, l'île de Phu Quoc de la province de Kien Giang (Sud) a accueilli 4.300 arrivées internationales pendant les seules vacances de la Réunification nationale (30 avril) et du 1er mai.

Entre janvier et mai, le Vietnam a accueilli 365.000 touristes étrangers, soit 4,5 fois plus qu'à la même période de 2021, mais en recul de 95% par rapport à la même période de 2019 où l’épidémie de COVID-19 n'était pas encore apparue. Le nombre d’arrivées internationales par voie aérienne a représenté 87,8% du total, soit 6,3 fois plus en rythme annuel.

Sur cette même période de temps, les recettes des services d’hôtellerie-restauration ont augmenté de 15,7% par rapport à la même période de l’an dernier et celles des services touristiques, de 34,7%.

Cependant, le responsable a indiqué que le nombre de touristes étrangers n'a pas encore atteint le niveau d'avant l'épidémie et que l’accueil de visiteurs se heurte toujours à des difficultés.

Ces difficultés concernent la politique de visas, les fluctuations du prix de carburants du marché mondial entraînant une hausse des coûts de nombreux services, le manque de ressources humaines et financières…., a-t-il précisé.

Afin d'attirer davantage de visiteurs internationaux, Nguyên Trung Khanh a estimé que les agences de tourisme devaient s’attacher à la promotion sur des marchés potentiels tels que l'Europe, le Japon, la République de Corée, Singapour, la Thaïlande, renforcer l'application des technologies pour accroître l'attractivité des destinations et des produits touristiques.

Selon Vu Thê Binh, président de l’Association du tourisme du Vietnam, les agences doivent compléter les ressources humaines et former la main-d'œuvre existante pour améliorer la qualité des services, créer de nouveaux produits et offrir de nouvelles expériences aux visiteurs.

Touristes visitant à Hanoi en cyclopousse. Photo: VNA



Selon le dernier rapport du Forum économique mondial (WEF), l'indice de capacité de développement du tourisme (TTDI) du Vietnam en 2021 a augmenté de 4,7%, se classant 52e, soit 8 places de mieux qu'en 2019. Parmi les 117 pays classés, c'est le Vietnam qui a connu la progression la plus élevée.

Les données de Google montrent que les recherches internationales pour le tourisme au Vietnam augmentent d'environ 50-75 %, le 4e taux de croissance le plus élevé au monde. -VNA