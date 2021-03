Le Vietnam commence la campagne de vaccination anti-COVID-19 depuis le 8 mars. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère de la Santé a négocié et négocie avec les fabricants de vaccins tels que Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson et Gamaleya (Sputnik V) pour avoir accès à toutes les fournitures de vaccins pour renforcer rapidement la couverture vaccinale en faveur de la population vietnamienne.

Selon les données du Programme national élargi de vaccination, 433 personnes supplémentaires ont été vaccinées lors du 3e jour de la première campagne de vaccination anti-COVID-19.

Ainsi, du 8 au 10 mars, 955 personnes qui sont des agents sanitaires participant directement au traitement des patients de COVID-19, au prélèvement d'échantillons, aux tests de dépistage du virus, au traçage, ainsi que des membres des équipes de prévention et de contrôle du COVID-19, ont été vaccinées.

En ce qui concerne l'accès aux vaccins via COVAX Facility, un partenariat entre la Coalition pour les Innovations en matière de Préparation aux Epidémies (CEPI), l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (Gavi), le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le premier lot de 1,37 million parmi 30 millions de doses de vaccin d'AstraZeneca sera arrivé au Vietnam le 25 mars, et le deuxième lot avec 2,8 millions de doses, le 25 avril. Ainsi, à la fin d'avril 2021, le Vietnam recevra 4,17 millions de doses de vaccin via COVAX Facility.

Environ 25,9 millions de doses seront transportés au Vietnam entre août et novembre 2021.

L'entrepôt de stockage des vaccins dans l'arrondissement de Hai Ba Trung, à Hanoi. Photo: VNA



Quant à la source de vaccin AstraZeneca fourni par la société VNVC, cette société transfère les vaccins au ministère de la Santé selon le mécanisme à but non lucratif.

Fin février 2021, 117.600 doses de vaccin AstraZeneca produites par SK Bioscience en République de Corée sont arrivées au Vietnam et sont utilisés depuis le 8 mars. Il est prévu que le prochain lot de vaccins avec un total de 29,87 millions de doses arrivera au Vietnam en avril 2021 (1,48 million de doses), en mai 2021 (2,76 millions de doses), en juin 2021 (5,04 millions de doses), en juillet 2021 (7,32 millions de doses) et en août (13,27 millions de doses). -VNA