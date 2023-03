Cérémonie nationale de lancement en réponse de la Journée mondiale de l'eau (22 mars), la Journée météorologique mondiale (23 mars) et l'Heure de la Terre en 2023. Photo: VNA Hoa Binh (VNA) - Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, en collaboration avec le Comité populaire de la province de Hoa Binh (Nord), a organisé jeudi la cérémonie nationale de lancement en réponse de la Journée mondiale de l'eau (22 mars), la Journée météorologique mondiale (23 mars) et l'Heure de la Terre en 2023.

S'exprimant lors de l'événement, le vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Vo Tuan Nhan, a déclaré que le changement climatique était considéré comme un défi sérieux pour l'humanité au 21e siècle, avec des impacts négatifs et des menaces pour les activités de développement durable.

Le changement climatique provoque des phénomènes météorologiques et climatiques plus extrêmes, des vagues de chaleur prolongées avec une plus grande intensité, des précipitations plus importantes et des sécheresses plus graves, a-t-il souligné.

Le vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Vo Tuan Nhan. Photo: VNA Cette année, les thèmes "Accélérer le changement" de la Journée mondiale de l'eau, "L'avenir du temps, du climat et de l'eau à travers les générations" de la Journée météorologique mondiale et "La plus grande heure pour la Terre" de l' Heure de la Terre 2023 sont étroitement liés à les uns les autres dans les aspects de l'environnement, des ressources, de l'écologie, a-t-il déclaré.

Les messages ci-dessus soulignent qu'il est temps de changer pour garantir les objectifs mondiaux en matière de temps, de ressources en eau et de changement climatique ; d’appeler la communauté internationale à agir et à montrer ses rôles et responsabilités face aux impacts des catastrophes naturelles et du changement climatique ; et de créer une différence en changeant la façon d’utilisation, d’exploitation et de gestion de l’eau dans la vie quotidienne afin de minimiser les impacts de la dégradation de l'environnement.

Pour diffuser ces messages, le vice-ministre a proposé aux ministères, secteurs et localités de revoir et de perfectionner le système législatif et politique sur la gestion des ressources, la protection de l'environnement et la réponse au changement climatique ; et codifier le contenu des traités et accords internationaux dont le Vietnam est membre.

Il est nécessaire d'intensifier la diffusion des lois relatives à l'hydrométéorologie, en particulier dans les zones vulnérables aux phénomènes météorologiques extrêmes; de gérer l'exploitation et l'utilisation efficace des ressources en eau; et d’assurer la sécurité de l'eau, la sûreté des réservoirs et des barrages au service du développement socio-économique, a-t-il souligné.

La représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Vietnam, Ramla Khalidi, a déclaré que le PNUD s'engagait à maintenir une coopération efficace avec le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, les autres ministères, les secteurs, les autorités locales, les médias et les partenaires au développement pour stimuler la mise en œuvre des actions nécessaires, contribuant à la construction d'un pays prospère dans lequel personne est laissé pour compte.-VNA