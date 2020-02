Des officiers du ministère vietnamien de la Défense inspectent les préparatifs pour l'ADMM Retreat prévue du 18 au 20 février à Hanoi. (Photo: VNA)

Hanoi, 17 février (VNA) - Une délégation du ministère vietnamien de la Défense a inspecté le 17 février les préparatifs concernant la sécurité, la sûreté, la préparation médicale et autres pour la conférence restreinte des ministres de la défense de l'ASEAN (ADMM Retreat) prévue du 18 au 20 février à Hanoi.Le général Le Huy Vinh, chef adjoint de l'état-major général de l'armée populaire du Vietnam, a salué les efforts de préparation des agences compétentes.L’ADMM Retreat est l'une des principales activités militaires et de défense de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), qui sera organisée par le ministère cette année alors que le Vietnam assume la présidence de l'ASEAN pour 2020, a déclaré l'officier, demandant aux agences d’être prêtes à faire face aux incidents qui surviennent avant, pendant et après l'événement.Il a également appelé à la prévention efficace de la maladie respiratoire aiguë causée par un nouveau coronavirus (COVID-19) lors de la réunion, qui, a-t-il dit, contribuera à affirmer la capacité du Vietnam à gérer les problèmes de santé publique d'urgence.Selon le Département de la médecine militaire du ministère vietnamien de la Défense, le 17 février, le Vietnam avait confirmé 16 cas de COVID-19, dont sept guéris et aucun mortel.Il n'y a pas de cas d'infection à Hanoi ainsi que dans l'armée, a indiqué le département. -VNA