Tranformation des poissons tra pour l'exportation. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le Vietnam s'efforce à exporter 8,9 milliards de dollars des produits aquatiques en 2022, soit une hausse de 1% par rapport à 2021, a déclaré Nguyên Quang Hung, directeur adjoint du Département général des produits aquatiques du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

En vue d’atteindre cet objectif, le Département général des produits aquatiques continuera de déployer efficacement les accords de libre-échanges comme CPTPP, EVFTA, UKVFTA, de négocier la signature de protocoles d'accord avec l’Indonésie, la Malaisie, le Myanmar… pour régler les problèmes concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, en vue d’accélérer le retrait du carton jaune de l’UE.

En outre, le secteur doit lever les obstacles concernant les évolutions complexes de l’épidémie de Covid-19, les exigences élevées en termes de sécurité alimentaire et de traçabilité des produits, le carton jaune de l’UE à l’encontre du Vietnam pour ses pratiques de pêche jugées illégales…

En 2021, les exportations de produits aquatiques sont estimées à 8,89 milliards de dollars, en hausse de 5,7% en glissement annuel. -VNA