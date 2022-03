Photo d'illustration: thanhnien.vn

Hanoï (VNA) - Ce 15 mars, le Vietnam a officiellement rouvert ses frontières aux touristes étrangers en vue de relancer une industrie durement impactée par la pandémie de Covid-19. Notre pays s’est fixé l’objectif d’accueillir 5 millions de visiteurs étrangers cette année.



La décision ne pouvait pas mieux tomber. Le Vietnam a en effet presque achevé sa campagne de rappel pour la vaccination anti-Covid-19. Si cette ouverture avait été retardée, son attractivité en aurait probablement pâti car de nombreux pays de la région ont déjà rouvert leurs frontières. De plus, en mai 2022, le Vietnam accueillera les 31e Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31), et la réouverture des activités touristiques internationales lui permettra d’attirer des touristes en provenance de cette région qui a un taux de vaccination élevé.



Les données analytiques de Google Destination Insights montrent que les recherches d’informations sur les services touristiques et aéronautiques du Vietnam ont commencé à augmenter depuis fin décembre 2021 et ont monté en flèche au début du mois de janvier. Le 1er janvier 2022, les recherches pour les services touristiques avaient progressé de 222% par rapport au mois précédent et de 248% en glissement annuel. Les recherches pour l’aviation ont même augmenté de 425% en glissement annuel... Plus qu’un encouragement, pour les professionnels du tourisme qui attendaient avec impatience le jour de la réouverture...



Pour améliorer son attractivité et séduire les touristes étrangers, le Vietnam s’emploie à assurer leur sécurité sanitaire, à améliorer la qualité des services, à professionnaliser le personnel, mais aussi à diversifier et à rajeunir «ses produits touristiques».



De nombreuses activités promotionnelles ont été organisées au Vietnam comme à l’étranger. «Voyager en toute sécurité» ou encore «Un séjour plein d’émotion au Vietnam» sont les slogans du tourisme vietnamien en ce moment. L'Asie du Nord-Est, l'Asie du Sud-Est, l'Europe, l'Australie et l'Inde sont pour l’instant les marchés cibles, eu égard à une reconnaissance mutuelle des passeports vaccinaux.