Hanoï (VNA) - Avec un marché médical et pharmaceutique évalué à environ 10 milliards de dollars en 2020 et à environ 16,1 milliards en 2026, le Vietnam est considéré comme l'un des marchés ayant le plus grand potentiel de croissance en Asie du Sud-Est.

Depuis 2015, le secteur de la médecine et de la pharmacie au Vietnam obtient un certain nombre de réalisations exceptionnelles, attirant l'attention des investisseurs nationaux et étrangers pour l'investissement et la coopération.

Les patients ont facilement accès à des produits pharmaceutiques de qualité à des prix raisonnables. L'industrie pharmaceutique s'est développée avec des activités telles que la pharmacie clinique, les établissements de production pharmaceutique, les ressources humaines dans l'industrie pharmaceutique, grâce à la promulgation de politiques. L'écosystème médical et pharmaceutique du Vietnam compte actuellement plus de 250 usines et 200 installations d'import-export.

Le Vietnam est également une destination attrayante pour les investisseurs étrangers dans l'industrie pharmaceutique, avec 50 projets d'investissement étrangers cumulant un capital d'environ 500 millions de dollars en 2018.

Le Vietnam a élaboré des politiques et modifié des lois pour guider et renforcer le développement de l'industrie pharmaceutique. La décision n° 376/QD-TTg approuvant la Stratégie nationale de développement de l'industrie pharmaceutique d'ici 2020 et vision pour 2030 a été publiée le 17 mars 2021. La décision fixe comme objectif d'ici 2030, le transfert de technologie pour la production d'au moins 100 médicaments, vaccins, produits biologiques et médicaments brevetés que le Vietnam n'a pas encore été en mesure de produire.

Grâce à ces politiques, l'investissement dans la médecine et la pharmacie au Vietnam a connu des évolutions. Au début 2022, les entreprises pharmaceutiques indiennes ont signé un document de coopération et d'investissement dans le projet de Parc pharmaceutique international Vietnam - Inde situé dans la zone industrielle et urbaine Dai An. Ce projet, représentant un investissement de 10 à 12 milliards de dollars, devrait être un "levier stratégique" pour faire du Vietnam une base de recherche, de développement et de production de produits pharmaceutiques de premier rang en Asie du Sud-Est et dans le monde.

Outre les entreprises indiennes, de nombreux groupes pharmaceutiques multinationaux devraient également continuer à verser des capitaux et renforcer leur présence au Vietnam tels que Sanofi, Nipro Pharma Vietnam...

Pour bien saisir la tendance à l'investissement dans cette nouvelle période, le Vietnam doit non seulement publier, modifier et compléter rapidement le couloir juridique nécessaire, mais également acquérir de l'expérience de pays tels que Singapour et la République de Corée du Sud en matière de formation de centres de recherche et de production. -VNA