Photo d'illustration : VNA



Phnom Penh (VNA) - Le consulat général du Vietnam dans la province de Preah Sihanouk a organisé le 26 août une cérémonie pour célébrer la 77e Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2022), a rapporté l'Agence nationale de presse cambodgienne (Agence Kampuchea Presse-AKP).

S'exprimant lors de la célébration, Kouch Chamroeun, gouverneur de la province de Preah Sihanouk, a précisé que durant 77 ans de développement sous la direction du Parti communiste et du gouvernement, le Vietnam se développait dans tous les domaines, apportant le progrès, la prospérité et une vie aisée à la population. Le prestige du Vietnam dans la région et dans le monde s’améliore nettement.

A cette occasion, Kouch Chamroeun a passé en revue l'histoire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge. Au cours de ces 55 dernières années, les relations entre les deux pays ont enregistré de nombreuses réalisations importantes dans tous les domaines, apportant des bénéfices aux deux peuples et contribuant à la paix, à la stabilité et au développement de l'Asie du Sud-Est, toujours selon l'AKP.

Pour sa part, Vu Ngoc Ly, consul général du Vietnam dans la province de Preah Sihanouk, a applaudi la présence du gouverneur Kouch Chamroeun et de dirigeants locaux, de forces armées cambodgiennes à la célébration du 77e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam. Il s’est déclaré convaincu que les relations de coopération entre les deux pays continuaient de s’approfondir. - VNA