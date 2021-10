Le Vietnam promeut la diversification des sources d'énergie, en se concentrant sur le développement de sources d'énergie propres et renouvelables. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a prononcé un discours (sous format vidéo) lors du 4e Forum international «Semaine russe de l'énergie», tenu à Moscou du 13 au 15 octobre.

Dans son discours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné qu'en tant qu'un pays fortement touché par le changement climatique, le Vietnam était fort conscient de l'importance de l'augmentation de la proportion des énergies renouvelables et de l'utilisation économique, efficace et durable des énergies.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Le Vietnam est en train d’élaborer un Plan national de développement de l'électricité pour la période 2021-2030, de vision jusqu'en 2045 avec trois grandes orientations, a-t-il précisé.

En conséquence, le Vietnam promeut la diversification des sources d'énergie, tout en se concentrant sur le développement de sources d'énergie propres et renouvelables. Pour atteindre ces objectifs, le Vietnam a pris de nombreux mécanismes pour encourager le développement de l’énergie éolienne et solaire, de l'électricité à partir de déchets solides,...

Le Vietnam a une feuille de route pour réduire progressivement les centrales au charbon et développer fortement les centrales thermiques à gaz. Le Vietnam a promulgué le Programme national sur l'utilisation économique et efficace de l'énergie pour la période 2019-2030.

Selon le Premier ministre, le Vietnam prend en haute considération les bonnes relations d’amitié traditionnelles avec la Russie, dont la coopération énergétique très efficace au cours des dernières décennies. Il a affirmé que la coopération pétrolière et gazière était un pilier important du Partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Le chef du gouvernement a affirmé que le Vietnam continuerait de perfectionner l'institution, les politiques et les lois pour soutenir le développement de l'industrie énergétique ; d'encourager la promotion des mécanismes de coopération public-privé ; de continuer à créer des conditions favorables aux entreprises russes et d'autres pays pour investir dans l'énergie au Vietnam.

Le discours du Premier ministre vietnamien a montré la participation active et la responsabilité du Vietnam dans les problèmes mondiaux ; renforcé la coopération avec la Russie et d'autres pays afin de développer l'industrie énergétique durable et de minimiser l'impact sur l'environnement ; contribuant à la paix, à la stabilité et au développement dans le monde. -VNA