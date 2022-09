Le marché de la logistique au Vietnam a un fort potentiel de développement. Photo: Logistics Manager

Hanoï (VNA) - Le Vietnam se classe parmi les 11 premiers marchés logistiques émergents au monde et quatrième en Asie du Sud-Est, selon le classement d'Agility.



Le prestataire de services de logistique et de transport Agility vient de publier une liste des 50 marchés logistiques émergents les plus attractifs au monde, où le Vietnam se classe 11e.



En Asie du Sud-Est, le Vietnam est derrière la Malaisie, l'Indonésie et la Thaïlande, mais devant les Philippines, le Myanmar et le Cambodge. Par rapport à la liste publiée par Agility l'année dernière, cette année, le Vietnam a reculé de 3 places.



Le classement d'Agility se base sur quatre critères: opportunités logistiques nationales, opportunités logistiques internationales, indicateurs numériques et principes commerciaux.



Plus précisément, en termes d'opportunités logistiques nationales, le Vietnam est évalué à 5,02 points, classé 18e, inchangé par rapport à 2021. Selon la Banque mondiale, la croissance du PIB au Vietnam devrait augmenter fortement, passant de 2,6% en 2021 à 7,5% en 2022. Cela devrait ouvrir des opportunités logistiques nationales pour les entreprises.



Concernant les opportunités logistiques internationales, le Vietnam occupe la 4e position mondiale et est évalué comme un pays avec le premier potentiel de développement logistique en Asie du Sud-Est.



Selon les données du ministère du Plan et de l'Investissement, en décembre 2021, le secteur manufacturier était en tête avec un investissement total de plus de 18,1 milliards d’USD, soit 58,2% du capital d'investissement total enregistré. En 2021, Foxconn a augmenté son investissement total au Vietnam à 2,2 milliards d’USD et a recruté 1.000 travailleurs supplémentaires au cours de son exploitation.



De plus, les bas coûts de main-d'œuvre contribuent à maintenir les atouts du Vietnam dans les secteurs du textile et de la chaussure. Actuellement, Nike possède 200 usines et Adidas 76 sur le marché vietnamien. Les points forts sont analysés par Agility lors de l'évaluation du potentiel logistique international au Vietnam.



D'autres indicateurs du rapport d'Agility, tels que les principes commerciaux et l'indice numérique, se sont classés respectivement 20e et 14e. Malgré les difficultés rencontrées pendant la pandémie, l'industrie de la logistique vietnamienne continue de prospérer en tirant parti de l'efficacité des entreprises dans les accords de libre-échange. La croissance économique, la production et la consommation nationales, ainsi que le boom du commerce électronique ont apporté de réelles opportunités au secteur./.-CPV/VNA