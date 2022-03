Hanoi (VNA) – L’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV) a déclaré jeudi 3 mars que les transporteurs aériens vietnamiens se tiennent prêts à rapatrier les citoyens vietnamiens en Ukraine après les instructions du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Vietnam Airlines a élaboré six plans de vol pour rapatrier les citoyens vietnamiens en Ukraine. Photo: VNA

Les vols seront planifiés sur la base des informations fournies par le ministère des Affaires étrangères concernant le nombre de citoyens, les points d’accueil et l’autorisation des gouvernements, a indiqué à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) le chef de la CAAB Dinh Viêt Son.



Le premier vol de Vietnam Airlines vers Varsovie (Pologne) devrait avoir lieu le matin du 5 mars mais la date précise dépend encore de l’autorisation des pays de destination, a-t-il fait savoir, ajoutant que Vietnam Airlines, forte de ses expériences en matière de desserte de l’Europe, sera donc chargée d’ouvrir le bal



Le deuxième vol vers Bucarest (Roumanie) serait assuré par Bamboo Airways alors que Vietjet Air ne peut pas encore voler vers l’Europe en l’absence d’un certificat de transporteur aérien (CTA, AOC pour Air Operator’s Certificate) des autorités européennes compétentes.



Selon les informations du ministère des Affaires étrangères, actuellement environ 7.000 Vietnamiens se trouvent en Ukraine, répartis dans 3 villes principales : Kiev (800 personnes), Kharkiv (3.000 personnes), Odessa (3.000 personnes).



Plus tôt, le chef du gouvernement a demandé au ministère des Transports d’ordonner aux compagnies aériennes vietnamiennes de préparer des plans pour rapatrier les citoyens vietnamiens et les membres de leur famille en Ukraine dans la limite de leurs fonctions, de leurs missions et de leurs compétences, et de formuler des propositions pertinentes sur les questions dépassant leurs compétences. – VNA