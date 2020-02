Photo: Vietnamfinance

Hanoï (VNA) - Le Vietnam est considéré comme une destination potentielle pour de nombreuses sociétés multinationales en cette conjoncture de diversification des lieux de production à côté de la Chine, selon le rapport publié par VNDirect Securities Corporation.



Le Vietnam devient progressivement un point lumineux dans le secteur manufacturier en Asie, en particulier dans l'industrie électronique, grâce à sa main-d'œuvre abondante et à bas coût, ses incitations fiscales attrayantes, son environnement commercial stable, sa situation géographique favorable et ses politiques commerciales ouvertes.



Selon ce rapport, la valeur ajoutée de la production manufacturière a connu une croissance impressionnante au cours de la période 2014-2018 atteignant 11,5%, la plus élevée parmi les pays de la région.



Le volume de production national a également fortement augmenté, de 11,8% au cours de la même période avec comme force motrice les téléphones, ordinateurs/produits électroniques et produits automobiles.



La contribution de l'industrie manufacturière au PIB a considérablement augmenté, passant de 13,2% en 2014 à 16,5% en 2019. Bien que la contribution à l'économie soit encore faible par rapport à d'autres pays asiatiques, le Vietnam est le seul pays à avoir enregistré cette augmentation de taux au cours de la dernière décennie, selon VNDirect.



Le rapport a également souligné que les politiques de promotion de la production industrielle nationale offraient de nombreuses opportunités.



Plus précisément, en mai 2018, le gouvernement a publié la décision n°598/2018 sur le plan de restructuration de l'industrie pour la période 2018-2020. Cette décision vise à promouvoir, soutenir et attirer des investissements dans les industries auxiliaires, dans le but de créer des produits répondant à la production et à l'exportation, prémisse à une participation accrue des entreprises vietnamiennes dans la chaîne de valeur mondiale.



En outre, cette année, une grande attention est accordée aux «super projets» des entreprises nationales. Le complexe de fabrication automobile Vinfast est le plus grand projet automobile au Vietnam, avec un investissement initial de 3 milliards de dollars et une capacité pour la première phase de 250.000 voitures et 250.000 motos électriques/an. Le complexe d'usines d'équipements électroniques Vinsmart a une capacité de 125 millions d'appareils / an. Et le complexe sidérurgique Hoa Phat Dung Quat du groupe Hoa Phat (HPG) a un investissement total de 52.000 milliards de dongs (plus de 2 milliards de dollars), avec une capacité nominale de 4 à 4,8 millions de tonnes d'acier/an.



En outre, d'autres PME nationales dans le secteur manufacturier œuvrent pour augmenter leur production. -CPV/VNA