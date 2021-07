La porte-parole du ministère des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - En réponse à une question d'un journaliste sur l'accord conclu le 19 juillet entre la Banque d'État du Vietnam et le Département du Trésor des Etats-Unis, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang a déclaré :

« Le gouvernement vietnamien salue les résultats positifs de l’entretien en ligne, tenu le 19 juillet entre la gouverneure de la Banque d'État du Vietnam Nguyen Thi Hong et la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen, ainsi que l'accord conclu le même jour entre la Banque d'État du Vietnam et le Département du Trésor des Etats-Unis concernant la politique de taux de change ».



L'accord a réaffirmé que la politique de taux de change du Vietnam s'inscrivait dans le cadre de la politique monétaire commune, conformément à la réalité du marché des devises au Vietnam et à ses engagements internationaux en la matière. L'objectif primordial est la stabilité macroéconomique et sans création d'un avantage concurrentiel déloyal dans le commerce international.



C'est le résultat d'un processus de dialogue et de consultation efficace dans un esprit de coopération et de respect mutuel entre les agences compétentes des deux pays. Ce résultat ouvre également des opportunités de coopération plus étroite entre le Vietnam et les États-Unis dans les domaines financier et monétaire pour favoriser la croissance économique après la pandémie de COVID-19.



Dans les temps à venir, le Vietnam continuera à entretenir un dialogue constructif avec la partie américaine pour régler les problèmes des relations économiques, commerciales et d'investissement entre les deux pays, contribuant ainsi à développer les relations économiques bilatérales à un nouveau niveau, au profit des citoyens et des entreprises des deux pays, a-t-elle conclu. - VNA