Le Vietnam resserre la fourniture de services publicitaires transfrontalier s sur son sol. Photo: Petrotimes

Hanoï (VNA) - Le gouvernement vietnamien a promulgué un nouvel arrêté pour réglementer la fourniture de services publicitaires transfrontalier sur son sol, qui prendra effet à partir du 15 septembre prochain.

La fourniture de services publicitaires transfrontaliers au Vietnam est le fait que les organisations et individus étrangers utilisent les services publicitaires via un système d'équipements installés en dehors du territoire vietnamien pour fournir les services aux utilisateurs au Vietnam. Ces services réalisent des revenus au Vietnam.

Les revendeurs de services publicitaires, les éditeurs de publicité et les annonceurs nationaux et étrangers participant à la fourniture de services publicitaires transfrontaliers au Vietnam doivent se conformer aux dispositions de la loi vietnamienne en matière de publicité, aux réglementations sur la cybersécurité, la gestion, la fourniture et l'utilisation des services d'internet et payer des impôts conformément aux lois fiscales. -VNA