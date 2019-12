Des navires dans la zone maritime de Kien Giang. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Plus de deux ans après que la Commission européenne (CE) a adressé un avertissement sous forme de «carton jaune» au Vietnam concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), le Vietnam a sérieusement respecté les nombreuses recommandations importantes de cette organisation.

Renforcer la coordination

Selon un rapport de la Direction des pêches (ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural), le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a signé des règlements de coordination avec le ministère de la Défense pour renforcer l'application de la loi en mer, renforcer la présence des forces de l'ordre dans les zones maritimes adjacentes, enchevêtrées et en litige entre le Vietnam et d'autres pays de la région pour régler les violations des navires de pêche et soutenir les navires saisis et manipulés illégalement par des pays étrangers.

Depuis 2018, il n'y a plus de navires de pêche et de pêcheurs violant les eaux des pays insulaires du Pacifique. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural utilise également le système de surveillance par satellite Movimar pour relier les données de surveillance de plus de 1.500 navires de pêche.

En même temps, le Vietnam a également renforcé la présence de forces de l'ordre (Surveillance de la pêche, Marine, Garde-côtes) dans les zones maritimes adjacentes et enchevêtrées et en litige entre le Vietnam et d'autres pays dans la région pour régler les violations des navires de pêche et soutenir les navires de pêche saisis et manipulés illégalement par des pays étrangers.

En mai 2018, une délégation de la Direction générale des affaires maritimes et de la pêche de la CE est venue au Vietnam pour vérifier la mise en œuvre des recommandations de la CE et a envoyé une lettre au ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural, laquelle a annoncé les commentaires de la CE sur le contenu déjà examiné au Vietnam (Lettre officielle Ares (2018) 3356871 du 25 juin 2018).

En conséquence, la CE a continué de proposer quatre groupes de recommandations que le Vietnam devra suivre pour lutter contre la pêche INN : cadre juridique; système de suivi, de surveillance et de contrôle des activités des navires de pêche; application de la loi; et traçabilité des produits aquatiques.

Le Comité national de pilotage pour la pêche INN, dès sa naissance, a commencé ses activités en appliquant les mesures spécifiques pour prévenir et mettre fin aux violations des navires de pêche et des pêcheurs vietnamiens dans les eaux de pays étrangers.

Depuis le début de 2019, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural organise de nombreuses missions pour inspecter, inciter et guider les localités à mettre en œuvre les mesures pour la lutte contre la pêche INN et pour la gestion durable des pêches.

Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung, chef du Comité national de pilotage pour la pêche INN, a souligné: «Le comité agit rapidement, de manière drastique, pour prévenir et éliminer les activités d'exploitation INN dans le but de faire retirer le "carton jaune.".

Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a également demandé aux ministères, secteurs, localités de se concentrer sur la mise en œuvre efficace de quatre groupes de missions majeures, notamment le contrôle draconien, la découverte opportune, le règlement stricte des violations.

Mettre en oeuvre strictement 4 recommandations de la CE

Le Vietnam a mis en oeuvre et continue de mettre en oeuvre strictement les recommandations de la CE sur la pêche INN, notamment le contrôle des navires de pêche violant les eaux étrangères. Il s'agit d'une condition préalable pour retirer le "carton jaune" ou le risque élevé d'attribution du "carton rouge"pour le Vietnam lors de l’inspection par une délégation d'inspection de la CE en octobre dernier au Vietnam.

Le Vietnam a mis en place un système de suivi, de supervision et de contrôle des navires de pêche opérant en mer pour 31 500 navires de pêche d'une longueur de 15 mètres ou plus. Le système de surveillance est le deuxième contenu le plus important pour retirer le "carton jaune" ou le risque élevé d'attribution du "carton rouge" pour le Vietnam lors de l'inspection par la délégation d'inspection de la CE en octobre dernier au Vietnam.

Pour la traçabilité des produits halieutiques, le Vietnam a construit une base de données sur la gestion des navires de pêche (VNFISHBASE), contrôlé les navires entrant et sortant des ports, supervisé le déchargement des produits dans les ports, contrôlé des navires étrangers arrivant dans les ports vietnamiens, effectué la certification de l'origine de la pêche

Concernant le cadre juridique, le Vietnam a publié un décret sur la sanction des violations administratives dans le domaine de la pêche, qui a imposé un niveau de sanction très élevé pour certaines violations de la pêche INN.

En se basant sur ces résultats et ces efforts, le Vietnam a fixé une tâche centrale pour le temps à venir dans l’effort de retirer le carton jaune de la CE, notamment la prévention et l’arrêt de la situation selon laquelle les navires de pêche et les pêcheurs vietnamiens effectuent la pêche illégale dans les eaux étrangères.

Dans le même temps, le Vietnam déploie immédiatement la location d'une infrastructure de surveillance des informations de pêche et un projet d'information sur la pêche (2e phase) pour superviser les navires de pêche opérant en mer.

Il faut renforcer l'organisation, l'appareil et le personnel des agences de gestion des pêches du niveau central au niveau local, notamment les comités de gestion des ports de pêche et les bureaux d'inspection et de contrôle des pêches dans les ports de pêche pour assurer la mise en œuvre effective de la lutte contre la pêche INN.

Les forces compétentes doivent renforcer les patrouilles, inspections, contrôles et l'application de la loi en mer, en particulier dans les eaux contiguës qui se chevauchent et dans les différends entre le Vietnam et d'autres pays de la région.

Il faut déployer, exploiter, connecter et partager rapidement la base de données des navires de pêche (VNFISHBASE) entre les agences et les unités pour gérer les navires de pêche et retracer l'origine des produits aquatiques.

En outre, le Vietnam met en œuvre la loi sur la pêche et ses documents de guidage, en particulier les dispositions contre la pêche INN et le décret N ° 42/2019/ND-CP du 16 mai 2019 du gouvernement sur la sanction des infractions administratives dans le domaine de la pêche, appliquer immédiatement les réglementations de l'Accord relatif aux mesures du ressort de l’Etat du Port de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Le Vietnam sera également actif et dynamique dans la coopération internationale, en échangeant des informations et des expériences sur la lutte contre la pêche INN, saisissant rapidement la situation et sanctionnant les navires et pêcheurs violant les eaux étrangères. En même temps, il faut promouvoir la communication et la propagande dans et hors du pays sur la mise en œuvre de la loi sur la pêche et les efforts de lutte contre la pêche INN. -VNA