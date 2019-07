Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh. Photo : VNA

Hà Nam (VNA) - Un groupe de travail du gouvernement et le Comité populaire de la province de Hà Nam (Nord) ont organisé lundi dans cette localité une conférence pour faire le bilan de l’assistance accordée à l’Église bouddhique du Vietnam (EBV) dans l’organisation du Vesak 2019.

A cette occasion, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a souligné que le succès du Vesak 2019 confirmait le soutien du Vietnam aux politiques de l’ONU et aux belles valeurs morales des religions dont le bouddhisme. Avec la déclaration de Hà Nam 2019, le Vesak réaffirme que le Vietnam respecte et garantit la liberté religieuse, a poursuivi le vice-Premier ministre.

La Journée du Vesak 2019 des Nations Unies a été organisée du 12 au 14 mai par l’EBV à la pagode Tam Chuc dans le district de Kim Bang à Ha Nam.

Le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh a déclaré que grâce aux efforts conjugué de l’EBV, de la société Xuan Truong, ainsi qu'au soutien des dirigeants du Parti et de l'État, ainsi que des ministères, secteurs et localités concernés, notamment la province de Ha Nam, le pays avait organisé une journée mémorable, laissant des impressions profondes dans le cœur des amis internationaux et délégués.

Lors de la réunion, le président du Comité populaire de Ha Nam a remis des satisfecit à 12 collectifs et 13 individus ayant obtenu des résultats remarquables dans l’organisation de Vesak 2019.

Le Vietnam, pays de tradition bouddhiste, a accueilli à trois reprises la fête de Vesak : à Hanoï en 2008, dans la province de Ninh Binh en 2014, et dans la province de Ha Nam en 2019. Le rendez-vous de tous ceux qui partagent la foi dans le bouddhisme, pour un avenir de paix, d’amitié et de bonheur.

Le Vesak, jour de la pleine lune du mois de mai, est le jour le plus sacré pour des millions de bouddhistes à travers le monde. C’est le jour où, il y a 2.500 ans, en 623 avant Jésus Christ, que le Bouddha est né. C’est également le jour où le Bouddha a atteint l’état d’illumination et est décédé dans sa quatre-vingtième année.

L’Assemblée générale de l’ONU, par sa résolution 54/115 de 1999, considère qu'en célébrant cette journée, l’Organisation salue la contribution que le bouddhisme, l’une des plus vieilles religions du monde, apporte depuis plus de 2.500 ans et continue d’apporter à la spiritualité de l’humanité. -VNA