Bangkok, 21 juin (VNA) - Le Vietnam continuera de collaborer étroitement avec l'Indonésie pour renforcer le partenariat stratégique bilatéral visant à accroître l'efficacité, les résultats concrets et les avantages mutuellement bénéfiques, a déclaré le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh et la ministre indonésien des Affaires étrangères Retno Marsudi. Photo : VNA

Pham Binh Minh a fait cette déclaration lors d'une rencontre avec la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, le 21 juin, en marge du 34e Sommet de l'ASEAN et des réunions connexes qui se tiendront à Bangkok, en Thaïlande.

Il a profité de l'occasion pour féliciter l'Indonésie pour le succès de ses élections présidentielle et législatives avec la victoire impressionnante du président Joko Widodo.

Les deux ministres ont salué les récents progrès enregistrés dans les relations bilatérales et ont convenu de coordonner les préparatifs de visites et de rencontres de haut niveau entre les deux pays, ce qui leur a permis de renforcer les relations de confiance politique et de coopération.

Ils ont convenu de renforcer la coopération entre les ministères, les secteurs et les localités vietnamiens et indonésiens, en améliorant les mécanismes de coopération bilatérale et en s'attaquant aux problèmes existants afin de maintenir le développement et la stabilité des relations bilatérales.



Les deux ministres ont échangé leurs expériences en matière de développement économique durable, notamment en ce qui concerne l'économie maritime, en affirmant que la coopération en matière de gestion et de conservation des ressources marines était l'un des piliers du partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Indonésie.

Ils sont également convenus de continuer à promouvoir les négociations visant à délimiter les zones économiques exclusives qui se chevauchent entre les deux pays, en créant une base juridique pour gérer efficacement leurs eaux territoriales et en renforçant la coopération internationale.

Ils ont convenu de collaborer pour échanger des informations sur les pêcheurs et les navires de pêche, ainsi que pour régler les différends fondés sur l'esprit humanitaire, le partenariat stratégique et la solidarité de l'ASEAN.

Ils ont déclaré que face à des évolutions complexes et mondiaux et à une concurrence féroce entre les grandes nations, le Vietnam et l'Indonésie doivent renforcer leur soutien mutuel et leur coopération en termes de positions et de politiques, en particulier en 2020, tous deux sont membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations unies et le Vietnam assumera la présidence de l'ASEAN.

En ce qui concerne la question en mer Orientale, les deux ministres se sont engagés à poursuivre leur coopération et à échanger leurs positions et leurs points de vue, ainsi qu’avec les autres États membres de l’ASEAN, afin de rester solidaires et de se faire entendre, et de garantir la paix, la sécurité et la stabilité en mer Orientale.

Ils ont également promis de promouvoir la mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en mer Orientale (DOC) et de parvenir à la signature d'un code de conduite en mer Orientale pratique, efficace et complet.-VNA