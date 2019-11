Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue (droite) et le directeur du GAP David Becker. Photo: baochinhphu.vn



Hanoï (VNA) - Le Parti, le gouvernement, les ministères et les secteurs du Vietnam ont la ferme volonté politique de concrétiser le plan d'action national sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme pour 2015-2020, a déclaré le 8 novembre le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue.



Lors d'une réception d'une délégation d'évaluation multilatérale du Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment d'argent (GAP) à Hanoï, Vuong Dinh Hue a déclaré que le Comité national de pilotage de lutte contre le blanchiment d'argent s'était réuni début septembre pour préparer l'évaluation.



Il a indiqué que la Cour populaire suprême avait publié des résolutions régissant la mise en œuvre des articles du Code pénal sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et que le gouvernement avait également promulgué des décrets pertinents.



Vuong Dinh Hue a informé sur la lutte du Vietnam contre la corruption avec plusieurs affaires importantes, dont plusieurs liées au blanchiment d'argent.



Le responsable a exprimé l'espoir que l'évaluation du GAP aidera le pays à perfectionner et à appliquer efficacement ses mécanismes de prévention et de lutte contre le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme.



Le Vietnam continuera à perfectionner son système juridique, à renforcer la coopération internationale, notamment l'assistance judiciaire, et à promouvoir le travail de communication dans ce domaine, a-t-il déclaré.



Le chef de la délégation du GAP, David Becker, a félicité la partie vietnamienne pour la préparation minutieuse des documents et la collaboration des ministères et secteurs concernés au service de l'évaluation.



Le GAP reconnaît la détermination politique du Parti et de l’État vietnamiens à lutter contre la corruption et le blanchiment d'argent, a-t-il déclaré.



Le Vietnam est membre du GAP, qui fait partie du Groupe d'action financière (GAFI), organisme intergouvernemental indépendant qui élabore des normes et promeut l'application efficace de mesures législatives, réglementaires et opérationnelles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les autres menaces liées pour l’intégrité du système financier international.

Lors de la 20e réunion annuelle du GAP tenue en juillet 2017, les pays membres ont approuvé un plan d'évaluation multilatérale de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au Vietnam qui se déroule du 4 au 15 novembre. -VNA