L'ambassadeur du Vietnam en Australie Nguyen Tat Thanh. Photo : VNA



Sydney (VNA) - A la veille de la visite officielle en Australie du ministre vietnamiens des Affaires étrangères Bui Thanh Son qui va coprésider la 4e réunion des ministres des Affaires étrangères Vietnam – Australie, du 10 au 13 septembre, l'ambassadeur du Vietnam en Australie Nguyen Tat Thanh a écrit un article passant en revue les réalisations exceptionnelles obtenues par les deux pays au cours des 50 dernières années.

Premièrement, les deux parties partagent de nombreux intérêts communs, se soutiennent et se font confiance au regard des questions fondamentales. Le Vietnam est un nouveau partenaire mais a rapidement gagné la confiance politique de l'Australie. L'Australie aide le Vietnam à construire des infrastructures de transport, d'électricité, de télécommunications et de pétrole et de gaz ; offre des bourses et ouvre des universités, et plus récemment coopère avec le Vietnam dans la santé en l’aidant répondre efficacement à la pandémie de COVID-19.

Deuxièmement, la coopération économique, scientifique et technologique est un point positif dans les relations bilatérales. Le commerce bilatéral a considérablement augmenté. Il a dépassé pour la première fois le seuil de 10 milliards de dollars en 2021 et a atteint 9,6 milliards de dollars au cours des 7 premiers mois de cette année, en hausse de 40% sur un an. Le Vietnam est devenu le 10e partenaire commercial de l'Australie, tandis que l'Australie est le septième du Vietnam. Les deux parties ont activement mis en œuvre de nombreux projets dans les domaines des technologies émergentes, de la transformation numérique, etc, dans le cadre d'Aus4Innovation et d'ACIAR.

Troisièmement, la coopération en matière de sécurité et de défense continue de se développer sur la base de la confiance mutuelle. L'Australie est le premier pays à soutenir le Vietnam dans le transport de ses membres participant aux opérations de maintien de la paix de l'ONU et de son hôpital de campagne de niveau 2 au Soudan du Sud ; à coopérer activement dans la lutte contre le terrorisme, la garantie de la sécurité et de la sûreté maritimes. Les deux parties se soutiennent activement pour rechercher les soldats portés disparus pendant la guerre.

Quatrièmement, la coopération éducative et les échanges entre les deux peuples se sont développés. L'Australie continue d'être un endroit attirant de plus en plus d'étudiants vietnamiens, les universités des deux pays partagent des centaines de recherches et de programmes de coopération conjoints. Outre Vietnam Airlines, Bamboo Airways et Vietjet Air devraient avoir des vols directs reliant de nombreuses localités vietnamiennes et australiennes.

Concernant l'importance de la visite du ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son en Australie, l'ambassadeur Nguyen Tat Thanh a souligné qu'il s'agissait de la première visite ministérielle du Vietnam en Australie après la pandémie de COVID-19. Il s'agit également de la première visite officielle du ministre Bui Thanh Son en Australie.



A travers cette visite, le Vietnam souhaite réaffirmer sa volonté de développer le partenariat stratégique avec l'Australie dans un contexte où la nouvelle administration australienne se tourne de plus en plus vers l'Asie du Sud-Est, y compris le Vietnam. Cette visite est aussi une bonne occasion de promouvoir des contenus de coopération multilatérale après l’établissement d’un partenariat stratégique intégral ASEAN-Australie (octobre 2021).

Estimant l'avenir des relations entre les deux pays, l'ambassadeur a indiqué que le partenariat stratégique Vietnam-Australie seraient mis en œuvre de manière solide et complète, avec les trois principaux piliers que sont l'économie, la sécurité-défense et l'innovation.

Les deux parties continuent de promouvoir la coopération dans huit domaines prioritaires : l'éducation-formation, les ressources naturelles-énergie, l'agriculture-sylviculture-aquaculture, l'industrie manufacturière, le tourisme, la science et la technologie, l'économie numérique et les services.

Dans les temps à venir, les deux pays peuvent établir un partenariat dans l'énergie afin que l'Australie puisse partager ses expériences, fournir un soutien financier et technologique et aider le Vietnam à faire la transition vers une économie à faibles émissions et à remplir son engagement dans la lutte contre le changement climatique. - VNA