Hanoï (VNA) - Entre le 26 septembre et le 3 octobre, près de 20 entreprises vietnamiennes ont effectué une tournée de travail en Colombie et au Chili.C'était la première fois qu'une délégation d'entreprises vietnamiennes participait à des rencontres directes avec des sociétés, des réseaux de distribution et des importateurs de Colombie et du Chili En Colombie, le séminaire « Promotion des exportations vers les pays de l'Alliance du Pacifique » s’est tenu le 28 septembre à Bogota, avec la participation d’une centaine d’entreprises des deux pays.Lors du séminaire, le vice-ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Do Thang Hai, a indiqué que la Colombie était le 5e partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine et que les deux parties visaient un commerce bilatéral d’un milliard de dollars d'ici 2025.Il a déclaré espérer que la Colombie , en tant que membre actif de l'Alliance du Pacifique, constituerait un pont favorisant l’accès des produits vietnamiens au marché latino-américain et à ceux des pays membres de ce bloc en particulier. De son côté, le Vietnam est prêt à aider les produits colombiens à entrer sur le marché de l’ASEAN ainsi que la région Asie-Pacifique, a-t-il ajouté.Le 2 octobre, un Forum d’affaires Vietnam-Chili s'est tenu à Santiago, réunissant plus de 100 entreprises des deux pays.Lors du forum, l'ambassadeur du Vietnam au Chili, Pham Truong Giang, a affirmé que le Chili était actuellement le 4e partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine - après le Brésil, le Mexique et l'Argentine - et que le Vietnam était le premier partenaire commercial du Chili au sein de l’ASEAN.Il y a encore beaucoup de potentiels pour la coopération économique, commerciale et d'investissement entre le Vietnam et le Chili, a-t-il affirmé.Selon des entreprises chiliennes, les produits vietnamiens, qui deviennent de plus en plus populaires sur le marché de ce pays d'Amérique du Sud grâce à leur qualité, leur diversité en termes de conceptions et leurs prix compétitifs, profitent des avantages de l'accord de libre-échange Vietnam - Chili (VCFTA) et de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP). -VNA