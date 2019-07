Koweït (VNA) – L'auditeur général de l'Audit d'Etat du Vietnam (SAV), Ho Duc Phoc, a eu un entretien le 22 juillet dans la ville de Koweït, avec l’auditrice générale du Bureau national d'audit de la Chine, Hu Zejun, dans le cadre de la 54ème réunion du Comité de direction de l’Organisation asiatique des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ASOSAI).

L'auditeur général de l'Audit d'Etat du Vietnam, Ho Duc Phoc et l’auditrice générale du Bureau national d'audit de la Chine, Hu Zejun lors de la cérémonie de signature de leur protocole d'accord , le 22 juillet dans la ville de Koweït. Photo: VNA

cérémonie de signature de leur protocole d'accord

Ho Duc Phoc a demandé aux deux parties de poursuivre leur collaboration conformément aux cadres de coopération bilatéraux et multilatéraux, de multiplier les échanges de délégations spécialisées dans l’audit informatique, l’audit de données massives, l’application des technologies de l’informatique en audit, l’audit environnemental, l’audit de la responsabilité économique.

Le SAV souhaite bénéficier d'un soutien supplémentaire et d'une coordination plus étroite du Bureau national d'audit de la Chine lors des forums multilatéraux, a-t-il déclaré, souhaitant que les agences d'audit vietnamienne et chinoise, en qualité respectivement de présidente et secrétaire générale de l’ASOSAI entre 2018 et 2021, tiennent des réunions régulières pour renforcer leur collaboration, contribuant à la mise en œuvre du plan stratégique de l’ASOSAI 2018-2021 et de la déclaration de Hanoï sur l’audit environnemental pour le développement durable.

Le SAV souhait également recevoir le soutien du Bureau national d'audit de la Chine accordé à sa candidature au poste de membre du conseil d'administration de l'Organisation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI) pour le mandat 2019-2025, a déclaré Ho Duc Phoc.



Pour sa part, Hu Zejun a affirmé que son bureau poursuivrait ses activités en collaboration avec le bureau vietnamien et qu’il organiserait des échanges d'experts et des cours de formation dans leurs domaines respectifs.



Le Bureau national d'audit de la Chine est prêt à partager avec le SAV ses expériences en matière d'amélioration de la capacité des auditeurs, a-t-elle ajouté.

Lors de la réunion, les deux responsables ont signé un protocole d'accord visant à consolider et élargir le cadre de coopération ainsi qu'une collaboration efficace en matière d'audit public fondé sur l'égalité, les bénéfices mutuelles et le respect des lois en vigueur dans chaque pays.



Le même jour, Ho Duc Phoc a rencontré le président par intérim du Bureau d'audit du Koweït, Adel Al-Sarawi.

L'auditeur général de l'Audit d'Etat du Vietnam, Ho Duc Phoc (gauche) et le président par intérim du Bureau d'audit du Koweït, Adel Al-Sarawi. Photo: VNA



Il a félicité le Bureau d'audit du Koweït à l’occasion de son 55ème anniversaire et l’a remercié pour avoir aidé le Vietnam à organiser la 54ème réunion du Comité de direction de l'ASOSAI, créant ainsi un forum pour que les membres discutent de la mise en œuvre de la Déclaration de Hanoï et du plan stratégique de l’ASOSAI pour le prochain mandat.



L’auditeur général vietnamien a suggéré aux deux parties de multiplier leurs échanges de délégations spécialisées dans l'audit du pétrole et du gaz, l'audit informatique, l'audit minier ainsi que d’organiser et de participer à des cours de formations, des activités dans le cadre de l’INTOSAI et de l’ASOSAI.

Appréciant l’organisation avec succès de la 14e Assemblée de l'ASOSAI, Adel Al-Sarawi a déclaré que la Déclaration de Hanoï était un document important, décrivant les tâches spécifiques à réaliser pour établir des relations stables entre les deux agences d'audit et entre les membres de l'ASOSAI.

Il a demandé aux deux parties de se préparer à la signature à nouveau de leur accord de coopération et d’organiser des échanges de délégations dans leurs domaines majeurs.

Durant son séjour, la délégation de la SAV a aussi rendu visite aux cadres et fonctionnaires de l’ambassade du Vietnam au Koweït. -VNA