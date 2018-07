Pham Quoc Anh, conseiller commercial du Vietnam en Malaisie au colloque le 26 juillet à Kuala Lumpur. Photo: VNA



Kuala Lumpur (VNA) – « Au mois de juin 2018, la Malaisie a investi plus de 12 milliards de dollars dans 577 projets au Vietnam, faisant de ce pays la deuxième partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN » a annoncé Pham Quoc Anh, conseiller commercial de l’ambassade du Vietnam en Malaisie.

Lors d’un colloque organisé le 26 juillet à Kuala Lumpur par la sarl de la zone industrielle Vietnam-Singapopur (VSIP), Pham Quoc Anh a mis l'accent sur les efforts du gouvernement vietnamien en vue d'améliorer son environnement d’affaires.

Selon lui, au premier semestre, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint plus de 5,8 milliards de dollars, soit une croissance de 21% en glissement annuel.

Le consultant senior John Campell de la compagnie Savills a analysé des avantages du Vietnam comme le prix moins cher de la main-d’œuvre, le coût de location foncière faible et du fret maritime raisonnable, et le marché vaste avec plus de 92 millions d’habitants…

Notamment, le Vietnam a signé l'Accord global et progressif pour le Partenariat transpacifique (CPTPP) et des accords de libre-échange avec de nombreux partenaire, y compris l’Union européenne, la République de Corée.

Les représentants de VSIP et de la société malaisienne KPMG ont également présenté l’environnement d’investissement du Vietnam et ses politiques préférentielles destinées aux investisseurs étrangers. -VNA