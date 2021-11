Le thé de la Sarl Nam Son. Photo : https://bachtranamson.com/

Kuala Lumpur (VNA) – La Sarl Nam Son et la compagnie Asia Tea du Vietnam fourniront du thé à la compagnie Kong Wooi Fong de Malaisie dans le cadre d'un contrat d'une valeur de deux millions de dollars.

Le contrat a été signé le 19 novembre par le conseiller commercial vietnamien en Malaisie Pham Quoc Anh et Liew Choon Kong, directeur de Kong Wooi Fong, dans le cadre du Sommet international des affaires de Selangor 2021 (Selangor International Business Summit 2021 -SIBS 2021).

La Sarl Nam Son et la compagnie Asia Tea figurent parmi les plus grandes entreprises de production, de transformation et d'exportation de thé au Vietnam.

Dans une interview accordée au correspondant de l'Agence vietnamienne d’Information (VNA), Liew Choon Kong a exprimé sa satisfaction envers les partenaires vietnamiens et apprécié hautement les thés vietnamiens, notamment le thé noir.

En tant que deuxième exportateur de thé en Malaisie, le Vietnam a beaucoup de potentiels, a-t-il estimé. Il a suggéré aux entreprises de participer aux foires et expositions pour bien saisir la demande de thé des clients locaux pour ainsi mieux pénétrer le marché malaisien.

De son côté, le conseiller commercial vietnamien en Malaisie Pham Quoc Anh a souligné que les entreprises vietnamiennes exportatrices d'aliments et de boissons devaient obtenir des certificats halal pour entrer dans ce marché.

Le SIBS 2021 se déroule du 18 au 21 novembre, avec plus de 2.000 stands de 10 pays et territoires. - VNA