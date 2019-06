Le Vietnam a remporté deux médailles d'or aux 6es Championnats d'Asie de kourach des moins de 20 ans, qui ont eu lieu du 17 au 21 juin à Pattaya, en Thaïlande. Photo: VNA

Bangkok (VNA) – Le Vietnam a remporté deux médailles d’or aux 6es Championnats d’Asie de kourach des moins de 20 ans, organisés à Pattaya, en Thaïlande, du 17 au 21 juin.

Ces deux médailles ont été décrochées par Do Thu Ha dans la catégorie des moins de 48 kg, et Nguyen Thi Ngoc Nhung dans celle des moins de 63 kg. En plus, Nguyen Thi Ngoc Nhung a également été nommée la sportive la plus remarquable du tournoi.

Chez les dames, le Vietnam a été classé deuxième du tournoi.

Les sportifs vietnamiens ont également remporté deux médailles d'argent et quatre de bronze.

Les 6es Championnats d’Asie de kourach des moins de 20 ans ont réuni 120 sportifs de 11 pays et territoires.

La participation à ce tournoi a permis aux sportifs vietnamiens de se préparer aux 30es SEA Games (Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est) qui auront lieu aux Philippines vers la fin d’année.

Le kourach est un style de lutte traditionnelle d'Asie centrale,. Il est pratiqué notamment en Ouzbékistan et au Tatarstan. La spécificité de ce type de lutte est que les lutteurs se saisissent de leur adversaire au moyen de serviette. C'est surtout son grand dynamisme, sa vitesse d'exécution et son côté spectaculaire qui le rendent populaire. Son style et la veste utilisée le font ressembler au « judo traditionnel », mais il est bien plus ancien. C'est un sport très apparenté au judo, ainsi qu'au sambo (russe) qu'il a inspiré. -VNA