Hanoï, 1er janvier (VNA) – Le Vietnam a atteint tous les objectifs fixés pour le mandat 2020-2021 avec la coopération de collègues d'autres pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU), a affirmé l'ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU.

L'ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU lors d'une cérémonie marquant la fin du mandat de cinq membres non permanents du Conseil de sécurité pour le mandat 2020-2021. Photo : VNA

Le diplomate vietnamien a fait cette déclaration lors d'une cérémonie marquant la fin du mandat de cinq membres non permanents du Conseil de sécurité pour le mandat 2020-2021 qui a eu lieu le 31 décembre, au siège des Nations Unies à New York, aux États-Unis. Ces cinq pays comprennent l’Estonie, le Niger, Saint-Vincent-et-les Grenadines, la Tunisie et le Vietnam.Dang Dinh Quy a également déclaré que la participation du Vietnam au Conseil de sécurité des Nations Unies vise à promouvoir et à se fonder sur son objectivité, sa transparence et son unité ainsi que sur les intérêts légitimes des parties concernées.Le diplomate vietnamien a affirmé que pour remplir son engagement de promouvoir le respect de la Charte des Nations Unies et du multilatéralisme, le Vietnam a toujours maintenu ce contenu dans toutes les activités du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Vietnam s'est efforcé de promouvoir une approche centrée sur l'être humain en cherchant des solutions durables et raisonnables pour régler les différends par des mesures pacifiques et pour répondre aux préoccupations mondiales, ainsi qu'en promouvant une politique humanitaire envers les groupes vulnérables.Le point culminant de ces efforts est le fait que le Vietnam a proposé au Conseil de sécurité de l’ONU d'adopter la Déclaration du président du Conseil de sécurité de l’ONU sur « la primauté de la Charte des Nations Unies dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales », la résolution sur « Protéger l'infrastructure essentielle à la vie des gens », et de nombreux autres documents et activités, a-t-il déclaré.Le représentant du Vietnam a remercié la confiance et le soutien précieux des pays membres de l'ONU ainsi que la coopération et la coordination efficaces des membres du Conseil de sécurité pour la période 2020-2021. Il a également adressé ses meilleurs vœux aux cinq pays qui sont sur le point d'occuper le poste de membres non permanents du Conseil de sécurité, exprimant sa conviction que ces nations contribueront et favoriseront davantage les affaires du Conseil.Les participants à l'événement ont informé de leurs réalisations et contributions au Conseil de sécurité de l’ONU au cours des deux dernières années, et ont exprimé leur gratitude pour le soutien des pays membres de l'ONU ainsi que la coordination des pays membres du Conseil de sécurité de l’ONU. - VNA