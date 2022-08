Photo: VNA

Moscou (VNA) – La nageuse de natation synchronisée vietnamienne Huynh Vu Nhu Giang a remporté une médaille de bronze dans la catégorie des 13 à 15 ans aux Jeux olympiques d’amitié des sports aquatiques 2022, organisés dans la ville de Kazan, en Russie.

L'équipe vietnamienne de natation artistique, composée de huit athlètes et de trois entraîneurs, a participé à la troisième étape des jeux qui s’est déroulé du 29 juillet au 3 août. Elle a concouru dans les trois catégories d'âge, dont les plus de 20 ans, les 16-18 ans et les 13-15.

La cheffe de la délégation vietnamienne Phung Ngoc Thuy a souligné qu'il s'agissait d'une bonne occasion pour les membres d'acquérir des expériences dans les compétitions internationales en se frottant aux plus forts des pays comme la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan.

Le tournoi sportif se composait de trois étapes. La première a eu lieu du 19 au 26 juillet avec la participation de 776 nageurs de 11 pays du monde. Neuf athlètes vietnamiens y ont participé.

Lors de la deuxième étape du tournoi de compétition de plongeon au tremplin du 25 au 29 juillet, les nageurs Dang Hoang Tu et Dinh Anh Tuan ont remporté trois médailles, dont un argent au double 3 m plate-forme souple hommes, un bronze au double plate-forme dure 10 m hommes et un bronze au 10 m dur simple messieurs. – VNA