Terrain de golf à Vinpearl Nha Trang. Photo golftime.vn

Hanoï (VNA) – Le Vietnam a remporté les titres de "Meilleure destination golfique du monde 2019" (World's Best Golf Destination 2019) et de "Meilleure destination de golf d'Asie 2021" (Asia's Best Golf Destination 2021) lors de la huitième édition annuelle des World Golf Awards qui s'est tenue à Dubaï, aux Émirats arabes unis (EAU).

C'est la deuxième année d'être honoré du titre mondial et la cinquième année consécutive d'être décerné le titre asiatique depuis 2017 du Vietnam.

Photo: VNA

Dépassant d'autres destinations reconnues telles que les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, la Chine, la République de Corée, la Thaïlande, l'Indonésie et la Malaisie, le tourisme golfique du Vietnam se distingue par son infrastructure de services luxueuse et haut de gamme qui répond aux normes internationales.

Organisés annuellement depuis 2014, les World Golf Awards sont considérés comme les prix les plus prestigieux en matière de tourisme golfique. -VNA