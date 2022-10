Nithi Patarachoke, secrétaire général du Comité central de l'Association d'amitié Thaïlande-Vietnam, président en charge du ciment et des matériaux de construction du groupe thaïlandais SCG. Photo: brunswickgroup

Hanoï (VNA) - Sur le montant des capitaux investis à l'étranger par SCG, la somme des capitaux versés au Vietnam est la plus importante et a une stratégie à long terme.



SCG souhaite partager ses expériences avec les entreprises vietnamiennes de manière pratique et efficace, a déclaré Nithi Patarachoke, secrétaire général du Comité central de l'Association d'amitié Thaïlande-Vietnam, président en charge du ciment et des matériaux de construction du groupe thaïlandais SCG, lors d'un échange avec le journal Thoi Dai à l'occasion de sa visite au Vietnam.



Selon Nithi Patarachoke, la loi révisée sur l'investissement étranger du Vietnam est entrée en vigueur en 1992, année où SCG s'est rendu compte que l'investissement et les affaires avaient atteint leur seuil en Thaïlande et devaient être développés dans d'autres pays de la région. Le Vietnam s'est alors affirmé comme un marché potentiel. Nous avons décidé dy 'investir, d'abord principalement dans le commerce, en évoluant vers une petite production, puis plus tard, l'échelle des activités du groupe s'est élargie jusqu'à devenir une chaîne industrielle générale (ciment - matériaux de construction, pétrochimie, emballage, logistique…).



"Nous voulons apporter la prospérité là où nous investissons en développant une économie durable, en protégeant l'environnement, en nous souciant de la société, notamment en offrant des bourses aux étudiants, en développant le sport, la sécurité sociale, la transparence dans les investissements et les affaires...".



"Je suis tout à fait d'accord avec le point de vue du président de l'Association d'amitié Vietnam-Thaïlande Ta Quang Ngoc selon lequel les relations entre les peuples sont l'épine dorsale de la coopération, le fondement des relations économiques, culturelles et sociales…", a affirmé Nithi Patarachoke.



SCG est présent au Vietnam depuis 30 ans. Dans le montant des capitaux investis à l'étranger par SCG, le montant des capitaux versés au Vietnam est le plus important et a une stratégie à long terme. "Notre capital d'investissement augmente progressivement avec la confiance et la compréhension mutuelles".



Selon Nithi Patarachoke, le Vietnam et la Thaïlande sont des pays voisins, et en même temps des partenaires de coopération. "Nous pouvons nous soutenir mutuellement dans la logistique, les sources de matières premières, les chaînes d'approvisionnement... Nos deux pays doivent profiter de la région pour coopérer et se développer ensemble, notamment les grands marchés que sont les pays CLMV (Cambodge, Laos, Birmanie et Vietnam), l’ASEAN, la Chine, l’Inde...".



"Nous attendons également avec impatience d'entendre les entreprises vietnamiennes pour avoir une perspective plus multidimensionnelle", a-t-il souligné.



Les dirigeants des deux pays ambitionnent d’atteindre 25 milliards de dollars de commerce bilatéral d'ici 2025. SCG apportera une contribution significative à cet objectif, car plus l'investissement est important, plus la valeur des échanges bilatéraux sera élevée. Le Vietnam a une main-d'œuvre jeune, abondante et avide de consommer. Le besoin de logement, de consommation... augmente avec la croissance de la population.



Ces 30 dernières années, l'environnement d'investissement au Vietnam n'a cessé de s'améliorer. Sa politique de promotion des investissements a fait de grands progrès par rapport à de nombreux autres pays de la région. Le pays a signé de nombreux accords de libre-échange, offrant de grandes opportunités de croissance des exportations.



Ce sont les points clés qui expliquent l'attractivité croissante du Vietnam auprès des investisseurs étrangers./.-CPV/VNA