Hanoi (VNA) - La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân, a reçu mercredi 30 octobre à Hanoi une délégation de la Commission du commerce international (INTA) du Parlement européen, conduite par son président Bernd Lange.

Elle a félicité Bernd Lange pour sa réélection à la tête de l’INTA, en soulignant sa contribution active à l’amitié et à la coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement européen.La dirigeante vietnamienne a noté avec satisfaction que le Vietnam et l’Union européenne (UE) ont signé l’accord de libre-échange bilatéral (EVFTA) et l’accord de protection des investissements (EVIPA) en juin dernier.Le Vietnam apprécie et souhaite renforcer la coopération intégrale avec l’UE, en particulier dans les domaines économique et commercial. Par conséquent, le pays mettra en œuvre pleinement et sérieusement les engagements pris dans les deux accords, y compris ceux relatifs au développement durable, a-t-elle souligné.Nguyên Thi Kim Ngân a déclaré que le Vietnam considère toujours l’UE comme l’un de ses principaux partenaires, notamment en termes d’économie, de commerce et d’investissement.Elle a ajouté que la signature et la ratification de nombreux documents légaux et les fréquentes visites réciproques des dirigeants des deux parties au cours du premier semestre de cette année témoignent de la priorité accordée aux relations bilatérales dans la politique étrangère de chaque partie, ce qui crée une base de plus en plus solide et ouvre de nouvelles perspectives aux relations entre le Vietnam et l’UE.Bernd Lange a indiqué que lors de la visite de travail de la délégation de l’INTA au Vietnam, ils ont rencontré le ministère de l’Industrie et du Commerce et a appris que ce ministère travaille avec les agences concernées à la mise en place d’un plan de mise en œuvre de l’EVFTA et de l’EVIPA afin de garantir leur réalisation après leur ratification.Lors de la rencontre, les deux parties ont partagé l’opinion selon laquelle, sur la base d’une coopération solide et d’un mécanisme de dialogue ouvert, le Vietnam et l’UE continueront de se coordonner étroitement et de se soutenir mutuellement lors de la ratification de l’EVFTA et de l’EVIPA.Ils ont ajouté qu’après leur ratification, la mise en œuvre est très importante. L’Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement européen sont prêts à travailler ensemble pour discuter et rechercher des solutions aux problèmes émergents afin de concrétiser les avantages que ces accords produiront pour les citoyens et les entreprises des deux côtés. – VNA