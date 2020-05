Photo: VNA



Hanoi, 14 mai (VNA) - Le gouvernement vietnamien a mis en œuvre et continue à mettre en œuvre des politiques et des mesures concertées pour la reprise économique pendant et après la pandémie de COVID-19, selon la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang.Lors de la conférence de presse régulière du ministère des Affaires étrangères le 14 mai, la porte-parole a déclaré que le Vietnam avait essentiellement contrôlé et repoussé l'épidémie de COVID-19 grâce à des mesures de prévention drastiques et efficaces, qui ont jeté des bases importantes pour consolider la confiance du monde des affaires et des investisseurs étrangers.Outre la lutte contre l’épidémie, le gouvernement a toujours poursuivi la politique de promotion du développement socio-économique afin de renforcer les fondements de l'économie et sa résilience, a déclaré Mme Hang.Elle a précisé que dans le cadre de cette politique, le gouvernement a œuvré pour assurer les chaînes d'approvisionnement et le commerce des biens et services dans le pays ainsi qu'avec d'autres pays, tout en poursuivant ses efforts pour améliorer l'environnement des affaires et des investissements, réduire les procédures et les coûts pour entreprises, développer les infrastructures et la logistique et mettre en œuvre activement les accords de libre-échange avec les partenaires.Le gouvernement a également apporté son soutien aux entreprises et aux investisseurs pour faire face aux difficultés causées par l'épidémie de COVID-19 afin de poursuivre la mise en œuvre de leurs projets d'investissement au Vietnam, notamment en permettant aux experts et aux travailleurs qualifiés d'entrer au Vietnam tout en assurant la prévention de l’épidémie, a déclaré la porte-parole. -VNA