Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Avec sa simplicité, ses subtilités et ses saveurs si particulières, la gastronomie vietnamienne est appréciée un peu partout dans le monde. Elle est par ailleurs très bonne pour la santé et doit sans l’ombre d’un doute faire l’objet d’une découverte.

La fondue (hotpot) est largement populaire chez les Vietnamiens. Photo : CVN

La gastronomie vietnamienne reflète son histoire, son climat, ses reliefs, ainsi que sa manière de vivre et de penser.La gastronomie du Nord est très pointilleuse quant à l’utilisation des épices. Celle du Centre est nettement plus influencée par la gastronomie royale.C’est pourquoi les repas sont composés de plusieurs plats, souvent plus piquants que ceux du Nord. Avec ses températures tropicales et ses fleuves, le Sud est riche de fruits, légumes, et autres produits de la mer.Dans le delta du Mékong, les rizières sont très fertiles. Ce qui fait la particularité de la gastronomie du Sud.Les Vietnamiens cuisinent de différentes façons : à la vapeur, mijoté, grillé ou frit juste ce qu’il faut. De fait, on combine souvent le tout pour donner au plat à la fois parfum, couleur, contraste, équilibre et son. La gastronomie vietnamienne doit rester un souvenir inoubliable pour les voyageurs.Une gastronomie différente selon les régionsLa gastronomie vietnamienne est une synthèse des plats des trois régions qui forment le territoire : le Nord, le Centre et le Sud. Hanoï, Huê et Hô Chi Minh-Ville sont respectivement les trois villes principales et centres gastronomiques de ces trois zones. Son climat chaud et humide, ainsi que son littoral dotent le Centre de nombreuses plantes de toutes sortes. Tandis que, avec ses fleuves, le Sud est riche de produits de la mer. Ce qui fait la particularité de la gastronomie du pays.Le NordLe Nord, avec ses quatre saisons, dispose souvent de plats à base de légumes épicés.En hiver au Nord, toute la famille se réunit autour d’une marmite de bouillon où mijotent légumes et viande. Aujourd’hui, cette fondue (ou hotpot) est largement connue des restaurants. On peut aussi la partager entre amis ou entre collègues.Le Centre