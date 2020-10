Hanoi (VNA) – Le Vietnam, l’ASEANstats et le Programme de soutien à l’intégration de l’ASEAN par l’Union européenne (ARISE) Plus ont publié vendredi 23 octobre le «Rapport de référence sur les indicateurs des ODD de l’ASEAN - 2020».

La directrice générale de l’Office général des statistiques du Vietnam, Nguyên Thi Huong, s’exprime lors de la cérémonie tenue via visioconférence à Hanoi, le 23 octobre. Photo : VNA



Pour compléter le rapport, la Division des statistiques de l’ASEAN (ASEANstats) a également lancé un portail de base de données en ligne (www.aseanstats.org) qui offre aux utilisateurs des fonctionnalités conviviales pour l’exploration des données.



2020 représente un jalon important pour le secteur des statistiques du Vietnam en tant que président de l’ASEAN, a déclaré lors de la cérémonie virtuelle à Hanoi la directrice générale de l’Office général des statistiques du Vietnam (GSO), Nguyên Thi Huong.



Cette année marque également le 5e anniversaire de la Communauté de l’ASEAN, le 10e anniversaire du système statistique de la Communauté de l’ASEAN (ACSS) et la 10e Journée mondiale de la statistique, a-t-elle indiqué.



La responsable a noté que le Vietnam, dans son rôle de président de l’ASEAN en 2020, a proposé et obtenu le consensus de tous les pays membres du bloc régional dans la mise en œuvre de l’initiative «Établir un système des statistiques sur le développement durable de l’ASEAN ».

Avec les efforts des États membres, la proactivité de l’ASEANstats, du groupe de travail sur les indicateurs des ODD de l’ASEAN et le soutien du projet ARISE Plus, ce rapport inaugural a été finalisé et le portail de base de données en ligne des indicateurs de développement durable de l’ASEAN a été créé, s’est-elle félicitée.

Ce rapport vise à établir les informations de base sur les ODD suivis et mesurés dans la région, ce qui facilitera le suivi des progrès dans la réalisation de l’agenda mondial et soutiendra l’élaboration de politiques pertinentes aux niveaux national et régional.

Il rassemble les dernières données afin de présenter la base de référence des ODD pour l’ASEAN aux niveaux national et régional pour certains indicateurs des ODD. Le rapport résume également les principales conclusions sur la base des dernières données et informations supplémentaires.

En outre, le rapport examine les problèmes, les défis et la voie à suivre pour améliorer la collecte de données sur les indicateurs des ODD pour l’ASEAN à l’avenir. Par conséquent, ce rapport est utile non seulement pour les utilisateurs de données, mais aussi pour fournir des informations pour le renforcement de la coopération et de la coordination statistique interinstitutionnelle. – VNA