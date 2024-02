Hanoi (VNA) – Selon Financial Times, le gouvernement vietnamien promet des programmes ambitieux en vue de développer le secteur de la fabrication de puces.

Le Vietnam a l'ambition de devenir un centre de production de puces semi-conductrices. Photo d'illustration. Source: VnEconomy

Le Vietnam est actuellement classé 9ème au monde dans le domaine de l’exportation de produits électroniques et parmi les pays ayant un écosystème de semi-conducteurs en croissance rapide.Le Vietnam a promis des allégements fiscaux et d’autres avantages aux entreprises de semi-conducteurs pour aider à développer le secteur, alors que le pays joue un rôle croissant dans la compétition mondiale des semi-conducteurs.Le plan national comprendra des subventions à l’industrie par le biais d’un fonds scientifique et une recherche conjointe de l’État avec des entreprises technologiques privées telles que FPT.Des entreprises, de Nvidia à Samsung, cherchent à développer leurs activités de production de puces au Vietnam, qui héberge déjà la plus grande usine mondiale de tests et d’assemblage d’Intel.Intel a investi 1 milliard de dollars au Vietnam dans la production de puces et il s’agit de l’un des sites les plus importants du groupe. Le groupe de travail du projet Intel continuera de se réunir pour discuter des mécanismes de soutien et des incitations à l’investissement pour les investisseurs américains.Avec la vague d’investissements directs étrangers (IDE), le Vietnam aura l’opportunité d’accueillir des projets d’investissement de haute qualité. De nombreuses entreprises étrangères de semi-conducteurs sont actuellement très intéressées par le Vietnam.Dans le même temps, le Vietnam a attiré des dizaines d’entreprises dans le domaine des semi-conducteurs, et plusieurs autres groupes américains s’y lanceraient si le pays disposait de suffisamment d’énergie renouvelable pour atteindre leurs objectifs verts, a déclaré Jose Fernandez, sous-secrétaire d’État américain à la croissance économique, à l’énergie et à l’environnement, à Nikkei Asia.IncitationsLe ministre des Sciences et des Technologies Huynh Thanh Dat a souligné que le Vietnam devrait conclure des accords de transfert de technologies avec les pays dominant le secteur des puces. "Le Vietnam adoucira ses politiques visant à intégrer des experts étrangers sur le marché du travail, qui a été confronté à un récent ralentissement des permis de travail étrangers", a-t-il déclaré.Le Vietnam vise à former 50.000 ingénieurs pour cette industrie d’ici 2030, et les universités mettent sur pied des formations sur les semi-conducteurs en partenariat avec des employeurs tels que Samsung. Le pays dispose d’une base solide pour l’enseignement scientifique et technologique."De nombreux pays dans le monde aimeraient avoir la capacité du Vietnam d’effectuer l’assemblage, les tests et l’emballage", a déclaré M. Fernandez lors d’une visite au Vietnam. Le pays a "le potentiel de devenir une puissance".Il a ajouté que le pays était une cible privilégiée des subventions de la loi américaine sur les puces, ce qui constituait un "signe de confiance".La course à la suprématie technologique a poussé l’industrie des semi-conducteurs et les sociétés associées à rechercher des sites tiers pour éviter les retombées. En décembre, Nikkei a annoncé qu’Apple transférait pour la première fois ses ressources d’ingénierie au Vietnam pour le développement de produits pour l’iPad.Selon le ministre Huynh Thanh Dat, le Vietnam montre son engagement envers cette industrie des semi-conducteurs en l’ajoutant à deux programmes d’État. L’une d’entre elles est la Fondation nationale pour le développement scientifique et technologique, qui offre des subventions et autres soutiens. Le deuxième est le Programme national de développement de produits, un effort coordonné visant à créer 10 produits compétitifs d’ici 2030, notamment destinés à l’exportation."Étoile" attirant les fabricants dans leur transition des investissements, le Vietnam est cependant confronté à la fois à des défis et à des opportunités pour promouvoir le développement de l’industrie des puces semi-conductrices. Par conséquent, des politiques opportunes et appropriées attireront davantage d’investissements étrangers. - CPV/VNA