Hanoï (VNA) - La République de Corée est l'une des destinations préférées des touristes vietnamiens, en particulier des jeunes, a déclaré le directeur général adjoint de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam (VNAT), Ha Van Sieu, lors d'un atelier tenu le 14 février à Hanoï.

Une vue du village de Jeonju Hanok, une attraction touristique de la province de Jeollabuk-do en République de Corée. Photo: VNA

Cet événement visant à présenter le potentiel touristique de la province sud-coréenne de Jeollabuk-do a attiré la participation de dirigeants de VNAT, du Service du Tourisme de Hanoï et de représentants de plus de 50 agences de voyage ainsi que de compagnies aériennes au Vietnam.



L'année dernière, 185.000 touristes vietnamiens ont visité la République de Corée après la réouverture des frontières du pays. Pendant ce temps, le Vietnam a reçu 965.000 visiteurs sud-coréens, représentant 26 % du total des arrivées étrangères.



Avec ses valeurs historiques de longue date, sa culture unique, sa belle nature et sa reconnaissance par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) en tant que ville créative pour la gastronomie, la province sera certainement une destination potentielle pour le marché vietnamien dans le futur, dit Sieu.



Le Vietnam est également un marché ciblé par Jeollabuk-do, car le site Web de promotion du tourisme de la province a une version vietnamienne, conviviale pour les utilisateurs vietnamiens.



Cet événement sera l'occasion de connecter les agences de voyages des deux pays, d'aider à populariser les images et le potentiel du tourisme de Jeollabuk-do auprès de la communauté des affaires et du peuple vietnamien, de promouvoir la coopération touristique et de contribuer au développement du partenariat stratégique Vietnam-République de Corée, dit Ha Van Sieu.



En décembre de l'année dernière, le VNAT et l'Organisation sud-coréenne du tourisme ont signé un protocole d'accord sur la coopération de promotion du tourisme entre le Vietnam et la République de Corée pour 2023-2024, créant une base permettant aux deux parties de favoriser la coopération touristique et les échanges de visiteurs, en particulier à un moment critique où le tourisme doit être relancé rapidement et efficacement après la pandémie de COVID-19.



S'adressant à l'atelier, Kim Kwan-young, gouverneur de Jeollabuk-do, a déclaré qu'il espérait que les agences de voyages et les touristes vietnamiens en sauraient plus sur la province et choisiraient Jeollabuk-do comme destination pour leurs prochains horaires de voyage, notant que cette année, il sera accueillera les Asia Pacific Masters Games 2023 et le Saemangeum World Scout Jamboree 2023.



La cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre la province de Jeollabuk-do et Vietravel Hanoi et Saigontourist du Vietnam a eu lieu dans le cadre de l'événement. Les deux parties se sont engagées à promouvoir et à développer conjointement des produits touristiques dans un avenir proche.- VNA