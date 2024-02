Hanoi (VNA) – Le ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT) prendra des mesures pour promouvoir la coopération économique, commerciale et d’investissement entre le Vietnam et cinq pays d’Asie centrale que sont le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan.

Siège du ministère de l'Industrie et du Commerce à Hanoi. Photo : VNA

Selon le ministère, ces cinq pays entretiennent de bonnes relations d’amitié traditionnelles avec le Vietnam et les dirigeants des deux parties ont accordé une grande attention à la promotion de leur coopération. Cependant, la coopération économique, commerciale et d’investissement entre le Vietnam et ces pays reste modeste malgré son grand potentiel.

Pendant ce temps, les cinq pays d’Asie centrale émergent comme une région d’importance géopolitique et géoéconomique dans le monde et de nombreuses grandes économies telles que les États-Unis, la Chine, la Russie, la Turquie et l’UE encouragent leur coopération avec eux.

Il est essentiel de construire et de mettre en œuvre des solutions globales pour promouvoir la coopération économique, commerciale et d’investissement entre le Vietnam et ces cinq pays, a déclaré le ministère.

Dans un avis récent, le ministère a demandé aux départements et agences concernés de mettre en œuvre des mesures telles que le perfectionnement du cadre juridique de la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et les cinq pays d’Asie centrale, l’élaboration d’un projet de promotion économique et commerciale, la tenue de réunions aux niveaux ministériel et vice-ministériel, et renforcer le travail des mécanismes des comités intergouvernementaux avec le Kazakhstan et l’Ouzbékistan.

Pour le Kirghizistan, le Tadjikistan et le Turkménistan, qui ne disposent actuellement pas de mécanisme de comité intergouvernemental avec le Vietnam, il est nécessaire d’étudier un mécanisme de consultation économique et commerciale pour convenir des cadres de coopération entre les deux parties.

Le MoIT se coordonnera avec le ministère de l’Agriculture et du Développement rural et les établissements concernés pour travailler à la conclusion d’accords dans le domaine de l’inspection des plantes et des animaux et à la reconnaissance mutuelle des certificats de qualité des produits pour soutenir les activités d’exportation du Vietnam vers ces cinq pays.

Le ministère fournira des informations sur les cinq pays d’Asie centrale aux entreprises vietnamiennes et les aidera à rechercher des méthodes de paiement appropriées et sûres pour commercer avec des partenaires de cette région.

En outre, le Département de la promotion du commerce du ministère de l’Industrie a été chargé de assumer la responsabilité principale pour la gestion et la coopération avec les unités de recherche l’organisation annuelle de délégations de promotion du commerce et des investissements pour assister à de grandes et prestigieuses foires, expositions et séminaires organisés dans ces cinq pays. Le Vietnam renforcera la promotion des industries, des marques et des produits vietnamiens auprès des entreprises et des consommateurs de ces pays. – VNA