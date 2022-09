New York (VNA) – En marge de la 77e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le 22 septembre à New York, le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a rencontré le président des Comores, les ministres des Affaires étrangères de Cuba et du Canada.

Le président des Comores, Azali Assoumani, et le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh (à droite). Photo: VNA



Lors de son entrevue avec le président des Comores, Azali Assoumani, le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a affirmé que le Vietnam attachait de l'importance à ses relations avec les pays africains, dont les Comores. Il a proposé aux Comores de la candidature vietnamienne au Conseil des droits de l'homme pour le mandat 2023-2025.

Le président Azali Assoumani a émis le souhait de voir le Vietnam partager ses expériences de développement et renforcer la coopération dans les domaines de l'agriculture, du commerce, de l’agriculture et du tourisme.

Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez Parrilla, et le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh (à gauche). Photo: VNA



Lors de sa rencontre avec le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez Parrilla, Pham Binh Minh a a proposé que les ministères vietnamien et cubain des Affaires étrangères se coordonnent étroitement pour préparer les activités des dirigeants des deux pays dans les temps à venir, se soutenir au sein des organisations internationales et forums multilatéraux, approfondir les relations commerciales et d'investissement et promouvoir la coopération dans divers domaines, notamment l'agriculture, la santé, les sciences et technologies.

De son côté, Bruno Rodriguez Parrilla a affirmé qu'il continuerait à travailler en étroite collaboration avec la partie vietnamienne, tout en approuvant les propositions du Vietnam visant à cultiver, consolider et approfondir les relations fraternelles et étroites entre le Vietnam et Cuba.

Lors d'une rencontre avec la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, le vice-Premier ministre permanent vietnamien a déclaré espérer que les deux parties continueraient à promouvoir les échanges de délégations, le commerce, l'investissement et la coopération au développement, en vue de la célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales (1973-2023).

La cheffe de la diplomatie canadienne a affirmé que le Canada considérait le Vietnam comme l'un de ses principaux partenaires dans la région, souhaitant renforcer et élargir la coopération avec le Vietnam au niveau bilatéral ainsi qu'au sein d'organisations, forums multilatéraux et dans le cadre du partenariat ASEAN - Canada, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans le monde. -VNA