Photo d'illustration/Vietnamnet



Hanoï (VNA) - Une délégation du ministère de l'Agriculture et du Développement rural conduite par son vice-ministre Le Quoc Doanh effectue une visite de travail aux Etats-Unis du 24 au 29 février pour renforcer la coopération et les échanges commerciaux entre les deux pays.



Selon le programme, la délégation se concentrera sur l'étude de produits agricoles et technologiques des États-Unis en vue d’une importation sur le marché national.



La délégation vietnamienne organisera également des forums d’affaires pour promouvoir le commerce des produits agricoles, sylvicoles, aquatiques et la connexion entre entreprises de deux pays.



La délégation étudiera également la promotion de la coopération et le transfert de haute technologie dans l’agriculture pour développer les chaînes de production au Vietnam et travaillera avec les organes américains compétents pour lever les difficultés et renforcer l’import-export de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques entre les deux pays.



Les relations de coopération entre le Vietnam et les Etats-Unis ont connu des progrès ininterrompus ces dernières années. Les exportations américaines au Vietnam sont passées de 9,35 milliards de dollars en 2017 à 14,37 milliards en 2019, en hausse de 53% en deux ans.



En ce qui concerne l'agriculture, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural affirme attacher toujours de l'importance et même la priorité à la coopération bilatérale dans la production agricole high-tech, l'agriculture biologique, les technologies de transformation pour la production nationale et l'exportation. -CPV/VNA