Le colloque sur la connexion des entreprises vietnamiennes et sud-africaines. Photo: VNA

Pretoria, 25 juin (VNA) - Une délégation de 22 entreprises vietnamiennes effectue du 21 au 29 juin une visite de travail en Afrique du Sud pour sonder les possibilités d'exportation et rechercher des partenaires commerciaux.

Co-organisée par le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et le comité populaire de Hanoi dans le cadre du Programme national de promotion du commerce 2019, cette visite a pour objectif de présenter des produits vietnamiens, de rechercher des partenaires commerciaux et des opportunités d'investissement, et d'étudier le goût des consommateurs et les besoins des importateurs du marché sud-africain.

Le 24 juin, un colloque sur la connexion entre entreprises vietnamiennes et sud-africaines a eu lieu à Johannesburg, avec la participation d’une centaine d’entreprises locales.

Trinh Huyen Mai, représentante du Département de promotion du commerce du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, a déclaré que, malgré la distance géographique, les échanges bilatéraux des deux pays ont augmenté continuellement, passant de 658 millions de dollars en 2010 à plus d’un milliard de dollars en 2018.

Cependant, les chiffres étaient encore en deçà du potentiel en raison du manque de partage d'informations entre entreprises vietnamiennes et sud-africaines et d'échanges réguliers de délégations, a-t-elle ajouté. Selon elle, les deux parties devraient faire plus d’efforts pour promouvoir les échanges commerciaux bilatéraux.

Bernadette Zeiler, chef de l'unité du commerce international de la Chambre de commerce et d'industrie de la ville de Johannesburg, a espéré que les activités de promotion du commerce contribueraient à transformer les potentiels en résultats concrets, apportant des avantages à la communauté d'entreprises des deux pays et renforçant les relations bilatérales.

L’ambassadeur du Vietnam en Afrique du Sud, Vu Van Dung, a souligné que l’ambassade et le service commercial du Vietnam envisageaient toujours de renforcer les liens commerciaux et d’investissements entre les deux pays.

Dans le cadre de cette visite, les entreprises vietnamiennes présentent les produits clés du pays, tels que vêtements, riz, café, aliments transformés et matériaux de construction…, à la 26e Foire commerciale internationale SAITEX, qui a lieu du 23 au 25 juin, avec la participation de plus de 320 entreprises venues de 34 pays.

Le 25 juin, la délégation envisage de rencontrer des représentants du ministre du Commerce et de l'Industrie d'Afrique du Sud pour discuter de questions d'intérêt commun et de projets de coopération future.

Le 27 juin, elle organisera un colloque sur le commerce entre le Vietnam et l’Afrique du Sud au Cap. Elle organisera également des réunions séparées avec des importateurs et détaillants locaux, dont le grand distributeur Advance Cash & Carry.-VNA