Hanoi (VNA) – Le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce (MOIT) et le ministère sud-coréen du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie (MOTIE) ont convenu cette semaine sur les orientations de leur plan d’action sur la mise en oeuvre de l’objectif de 100 milliards de dollars de commerce bilatéral en 2020.

Le vice-minitre de l’Industrie et du Commerce, Trân Quôc Khanh, travaille avec les autorités sud-coréennes, du 18 au 20 février à Séoul. Photo : MOIT

Les orientations ont été décidées lors des séances de travail du vice-minitre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Trân Quôc Khanh, avec des autorités sud-coréennes, notamment le vice-ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie, Park Ki Young, du 18 au 20 février à Séoul, en République de Corée.Elles consistent à promouvoir l’attraction des entreprises sud-coréennes à investir au Vietnam, à aider les entreprises sud-coréennes en activité au Vietnam à maintenir et à accroître la valeur des exportations en République de Corée.Les deux parties ont également convenu de soutenir et d’améliorer la compétitivité, de faciliter l’exportation par les entreprises vietnamiennes de produits phares tels que les articles textiles et d’habillement, les chaussures, les articles du bois, les produits agricoles et aquatiques et les aliments transformés vers la République de Corée.Vietnamiens et Sud-Coréens ont enfin préconisé de renforcer le transfert de technologie et l’assistance technique par la République de Corée pour améliorer la compétitivité des industries vietnamiennes de l’automobile, du textile, de la chimie, de de la fabrication mécanique et des pièces détachées.La partie sud-coréenne a hautement apprécié le projet de plan d’action sur la mise en oeuvre de l’objectif de 100 milliards de dollars de commerce bilatéral en 2020, élaboré par le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce.Le MOTIE devra compléter ce document avec des contenus relatifs à la partie sud-coréenne, le peaufiner conjointement avec son homologue vietnamien, avant de soumettre aux ministres sud-coréen Sung Yun-mo et vietnamien Trân Tuân Anh pour signature au Vietnam vers la fin mars ou début avril. – VNA