Hanoi (VNA) - Le Vietnam crée toujours des conditions favorables pour les entreprises étrangères, en particulier celles des États-Unis comme Google, dans le pays, a déclaré Nguyên Van Binh, membre du Politburo et secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission économique du Comité central du Parti.

Le président de la Commission économique du Comité central du Parti, Nguyên Van Binh (droite) et le vice-président senior des affaires internationales et chef des affaires juridiques de Google, Kent Walker. Photo: VNA

Le dirigeant qui a reçu lundi 10 décembre à Hanoi le vice-président senior des affaires internationales et chef des affaires juridiques de Google, Kent Walker, a exprimé sa satisfaction devant le succès du Google au Vietnam avec une gamme de produits devenus populaires parmi les consommateurs et les entreprises vietnamiens.

Nguyên Van Binh a félicité Google pour sa coordination avec le ministère vietnamien de l’Information et de la Communication dans la mise en place d’un processus de traitement des violations de la loi basé sur les plates-formes de Google.



Il a également apprécié le programme Vietnam Digital 4.0 du groupe américain, qui vise à fournir une formation gratuite en compétences numériques à 500.000 petites et moyennes entreprises vietnamiennes afin de les aider à améliorer leur compétitivité et à créer des opportunités commerciales dans l’économie numérique.



Il a demandé à Google de poursuivre sa coopération avec le Vietnam et d’assister le pays dans le développement des technologies de l’information, en particulier dans le développement de l’écosystème des start-up innovantes et technologiques, et la formation des ressources humaines.



Au cours de son opération au Vietnam, le groupe doit s’intéresser davantage à la préservation et à la promotion de l’identité culturelle du peuple vietnamien, notamment dans le contexte de la 4e révolution industrielle en plein essor, a-t-il déclaré.



Pour sa part, Kent Walker a remercié le Parti et le gouvernement vietnamiens d’avoir facilité les activités de son groupe. Il a exprimé ses impressions sur les réalisations économiques du Vietnam et a apprécié les efforts du pays pour réformer les procédures administratives et améliorer l’environnement de l’investissement et des affaires.



Evoquant la détermination de Google à étendre ses activités au Vietnam, il a affirmé que le groupe était prêt à aider le Vietnam à s’engager facilement dans la numérisation de l’économie, l’une des grandes tendances du monde d’aujourd’hui.-VNA