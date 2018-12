Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê a reçu vendredi 21 décembre à Hanoi le directeur général de Samsung Vietnam, Shim Won Hwan, ainsi que son futur remplaçant Choi Joo Ho.

Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê (à droite) rencontre le directeur général sortant de Samsung Vietnam, Shim Won Hwan. Photo : VNA

Le dirigeant vietnamien a hautement apprécié les contributions de Samsung Vietnam et de Shim Won Hwan en particulier au développement socio-économique du Vietnam.Il a exprimé l’espoir que le nouveau patron de la société, Choi Joo Ho, jouira d’un mandat réussi au Vietnam et maintiendra une coordination étroite avec le gouvernement vietnamien pendant les activités de la société.Vuong Dinh Huê a promis que le gouvernement vietnamien créerait les conditions optimales permettant à Samsung de faire du Vietnam le hub de production mondial de la société.Selon Shim Won Hwan, les recettes d’exportation de Samsung Vietnam au cours de cette année devraient augmenter de 12% pour atteindre 60 milliards de dollars, soit environ 25% du total des exportations vietnamiennes.Il a affirmé que Samsung poursuivrait la mise en œuvre de sa stratégie d’investissement à long terme au Vietnam car elle considérait le pays comme son plus grand hub de production mondial, avec Samsung Thai Nguyên étant la plus grande usine de la société au monde.Jusqu’à présent, Samsung a décaissé plus de 90% des 17,3 milliards de dollars de capitaux enregistrés pour investir au Vietnam, a-t-il fait savoir, ajoutant qu’un réseau reliant Samsung et ses filiales aux entreprises vietnamiennes avait été mis en place.Shim Won Hwan a exprimé l’espoir que le gouvernement vietnamien continuera à soutenir les opérations de la société dans l’avenir.Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê a déclaré qu’en 2018, le Vietnam a atteint tous les objectifs socio-économiques annuels prévus avec une croissance du PIB de 6,9 à 7% et des recettes d’import-export de 480 milliards de dollars, en hausse de 13% par rapport à 2017.Les contributions apportées par Samsung à la croissance de Bac Ninh, Thai Nguyên et Hô Chi Minh-Ville, où se trouvent ses usines, sont subtentielles, contribuant ainsi à améliorer considérablement les résultats économiques du pays, s’est-il félicité.Après 30 ans d’attraction d’investissements directs étrangers, le Vietnam privilégie les projets à forte capacité de connectivité pouvant aider les entreprises vietnamiennes à intégrer la chaîne de valeur mondiale, a-t-il déclaré.Le dirigeant vietnamien a demandé à Samsung d’accorder plus d’attention à la recherche en développement, au développement de la technologie des semi-conducteurs au Vietnam et à l’amélioration du taux de localisation de ses produits.Le gouvernement vietnamien promulguera bientôt une politique visant à promouvoir la croissance de sa chaîne de valeur, déterminée à renforcer les fondements macro-économiques pour le développement des entreprises locales, a-t-il souligné. – VNA