Moscou (VNA) - L’ambassadeur du Vietnam en Russie Dang Minh Khôi a invité le 22 juillet le Conseil de la Fédération de Russie à encourager la coopération bilatérale dans la prévention et le contrôle du Covid-19, notamment le transfert de technologie pour la production de vaccins alors que le Vietnam est confronté à la 4e vague épidémique.

Vue de la rencontre entre l’ambassadeur du Vietnam en Russie Dang Minh Khôi et les officiels russes, la le 22 juillet. Photo : VNA

Le diplomate a émis cette demande lors de sa rencontre avec le président de la Commission des affaires étrangères du Conseil de la Fédération de Russie, Grigory Karasin, et le chef du Groupe parlementaire d’amitié avec le Vietnam du Conseil de la Fédération de Russie, Victor Abramov.



Pour sa part, Grigory Karasin a exprimé son appréciation lorsque le Vietnam a fourni à la Russie des médicaments et des masques faciaux lorsque la pandémie de Covid-19 a éclaté en Russie.



Il s’est dit heureux de savoir que les experts russes et vietnamiens ont travaillé en étroite collaboration et ont activement partagé leur expérience dans la prévention et le contrôle de la pandémie.



Le président de la Commission des affaires étrangères du Conseil de la Fédération de Russie a promis d’accélérer la livraison des vaccins au Vietnam prochainement, affirmant que le Vietnam peut compter sur le soutien et l’aide de la partie russe.



Les deux hommes ont eu une discussion ouverte sur les relations entre les deux pays et leurs organes législatifs, ainsi que sur la coopération entre le Vietnam et la Russie lors de forums internationaux et régionaux.



Ils ont affirmé que le Vietnam et la Russie se considèrent comme le partenaire fiable et prioritaire l’un de l’autre dans leur politique étrangère.



Le diplomate vietnamien a hautement apprécié le mécanisme de fonctionnement du Comité de coopération interparlementaire de haut niveau Vietnam-Russie, affirmant qu’il s’agit du mécanisme de coopération le plus élevé et le seul entre l’Assemblée nationale du Vietnam et le parlement d’un autre pays.



Les deux parties ont également souligné la nécessité de renforcer la coopération économique et commerciale bilatérale, en particulier dans les projets clés, afin de stimuler davantage le commerce bilatéral dans les temps à venir.



Dang Minh Khôi et Grigory Karasin ont affirmé que les deux parties sont disposées à promouvoir conjointement l’échange de délégations de haut niveau lorsque la situation le permet.



Le responsable russe a déclaré qu’il créera les meilleures conditions pour que le diplomate vietnamien puisse remplir sa mission, contribuant ainsi à renforcer le partenariat stratégique global entre les deux pays. – VNA