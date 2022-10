Hanoi (VNA) - Le ministère des Affaires étrangères a toujours suivi de près la situation en Ukraine et a prêté attention au travail de protection des citoyens et à la protection des Vietnamiens qui y vivent et travaillent, a affirmé jeudi 20 octobre sa porte-parole Lê Thi Thu Hang.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang. Photo : VNA

La diplomate a déclaré à la presse que dans le contexte du conflit en Ukraine se développant de manière plus compliquée et imprévisible, le ministère a rapidement demandé à l’ambassade du Vietnam de maintenir le contact avec la communauté vietnamienne dans ce pays pour assurer des services d’assistance téléphonique 24 heures sur 24 et travailler avec les autorités locales pour prendre des mesures pour soutenir et assurer la sécurité des personnes et des biens des citoyens et des entreprises vietnamiens en Ukraine.

Il y a environ 500 Vietnamiens en Ukraine, et aucune victime n’a été signalée depuis les récents développements complexes, a-t-elle fait savoir, citant les chiffres de l’ambassade.

Le 18 octobre, le Département consulaire du ministère a demandé aux citoyens vietnamiens en Ukraine de contacter fréquemment l’ambassade et de préparer des plans pour se protéger et protéger leurs familles, y compris l’évacuation des grandes villes et loin des zones dangereuses, a-t-elle poursuivi.

Il leur a également été conseillé de contacter les agences compétentes via les lignes directes de protection des citoyens du département ainsi que les organes de représentation diplomatique du Vietnam en Ukraine et dans les pays voisins, a-t-elle indiqué.

Le Vietnam prête toujours attention et suit de près les développements liés au conflit russo-ukrainien, a-t-elle déclaré, soulignant qu’une fois de plus, le Vietnam appelle les parties concernées à reprendre le dialogue et à résoudre les problèmes par des mesures pacifiques conformément aux principes fondamentaux du droit international. , notamment celles relatives au respect de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des pays.

Le Vietnam espère également que la vie et les biens des Ukrainiens, y compris des citoyens vietnamiens, seront garantis, a-t-elle ajouté.

En tant que membre actif et responsable de la communauté internationale, le Vietnam est prêt à contribuer au processus de promotion des dialogues et de recherche de solutions pour stabiliser la situation rapidement, pour la paix et la stabilité de la région et du monde, a affirmé la porte-parole. – VNA