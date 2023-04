Photo: AFP/VNA

Hanoï (VNA) - Dans le contexte de l'aggravation des conflits violents au Soudan, l'ambassade du Vietnam en Egypte et au Soudan a déclaré que 16 membres d'équipage vietnamiens à bord d’un navire amarré dans un port du Soudan avaient quitté ce pays.



Actuellement, un seul citoyen ayant la double nationalité vietnamienne et australienne vit dans la capitale Khartoum.



Le ministère vietnamien des Affaires étrangères a ordonné à l'ambassade du Vietnam en Égypte et au Soudan de continuer à suivre de près la situation, d’être prête à prendre les mesures de protection nécessaires pour garantir les droits et intérêts légitimes des citoyens vietnamiens.



Selon un rapport du 21 avril de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les affrontements depuis le week-end dernier au Soudan ont fait plus de 400 morts, dont neuf enfants au moins, et plus de 3.500 blessés, dont 50 enfants au moins.



Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) s'est également dit préoccupé par le risque que de nombreux enfants soient victimes de conflits. -VNA