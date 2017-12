Hanoi, 28 décembre (VNA) - Le Vietnam est prêt à partager ses expériences dans la riziculture et d'autres cultures avec le Cameroun, a déclaré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors de sa rencontre avec le ministre des Relations Extérieures du Cameroun Lejeune Mbella Mbella.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le ministre des Relations Extérieures du Cameroun Lejeune Mbella Mbella. Photo : VNA

Le Premier ministre a profité de cette occasion pour remercier le gouvernement camerounais d'avoir soutenu les investisseurs vietnamiens dans le pays.



Il a déclaré que la création de conditions optimales pour les entreprises vietnamiennes au Cameroun a contribué à faciliter les investissements vietnamiens dans ​ce pays, ce qui témoigne de la coopération bilatérale fructueuse.



Se félicitant des liens croissants entre le Vietnam et le Cameroun, il a déclaré que le Vietnam chérissait toujours l'amitié traditionnelle avec ​ce pays africain et espérait élargir la coopération économique pour ​qu'elle soit conforme à leurs bonnes relations politiques.



Il a également salué la coordination étroite entre les deux parties lors des forums régionaux et internationaux ​ces dernières années.



Le chef du gouvernement a déclaré qu'il croyait que​ cette visite du ministre camerounais des Affaires étrangères, Lejeune Mbella Mbella, au cours de laquelle de nombreux accords bilatéraux importants ont été signés, contribuerait à ouvrir un nouveau chapitre dans le partenariat Vietnam-Cameroun.



Pour sa part, le ministre des Relations Extérieures du Cameroun a déclaré que son pays accord​ait une attention particulière à l'élargissement des liens avec le Vietnam, ce qui est la raison de sa visite.



Il a dit que parallèlement au développement agricole, le Cameroun se concentre sur l'amélioration d​e ses infrastructures telles que routes, ports et aéroports. Le pays souhaite également développer l'énergie, les technologies de l'information et l'économie numérique, a-t-il déclaré, exprimant l'espoir de promouvoir le partenariat avec le Vietnam dans ces domaines. - VNA